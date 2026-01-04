Anthony Nwakaeme: Turkcell Süper Kupa'da hedef finale çıkıp kupayı kaldırmak

Gaziantep Stadyumu'nda düzenlenen ortak basın toplantısı

Trabzonspor kaptanı Anthony Nwakaeme, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde karşılaşacakları Galatasaray maçına ilişkin hedeflerini ve sakatlık durumunu Gaziantep Stadyumu'nda düzenlenen ortak basın toplantısında anlattı.

Toplantıya her iki takımın teknik direktörleri ile kaptanları katıldı. Nwakaeme, maç öncesi beklentilerini şu sözlerle özetledi: "Maçı kazanıp öncelikle finale uzanmak ve finalde de kupayı kaldırmak istiyoruz".

Oyuncuların eksik olabileceğine değinen Nwakaeme, "Hocamızın dediği gibi zor bir maç oynayacağız. Eksik oyuncularımız var ama en önemli şey Trabzonspor forması. Yarın kim oynarsa oynasın yakışan mücadeleyi vermek gerekiyor. Yarınki maçı kazanıp öncelikle finale uzanmak ve finalde de kazanıp kupayı kaldırmak istiyoruz. Kolay bir maç olmayacak ama takım olarak elimizden geleni yapıp yarın galip gelmek istiyoruz" dedi.

Sakatlığıyla ilgili bilgi veren Nwakaeme, "Antrenmanlarımı bir süredir yapıyorum takımla ve bireysel olarak. Hocamız ve sağlık ekibimiz benimle çok ilgilendi. Elbette daha hazır değilim ama hocam görev verirse elimden geleni yapacağımı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

