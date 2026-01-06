Çorum FK, Mame Thiam'ı 2,5 yıllığına transfer etti

Çorum FK, Mame Thiam'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Eyüpspor ile yollarını ayıran deneyimli golcü Mame Thiam'ı resmi olarak transfer etti.

Transfer Detayı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 33 yaşındaki oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada: "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mame Thiam ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Thiam’a aramıza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz".

Eyüpspor formasıyla çıktığı 49 maçta 18 gol kaydeden Thiam, Çorum FK'de hücum hattına tecrübe ve gol katkısı sağlaması bekleniyor.

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, EYÜPSPOR İLE YOLLARINI AYIRAN MAME THİAM İLE 2,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.