Euroleague: Fenerbahçe Beko Olympiakos'u 88-80 Yendi

Fenerbahçe Beko, Euroleague 20. haftasında Olympiakos'u 88-80 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı ve ligde 13. galibiyetine ulaştı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 23:02
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 23:02
Maç Özeti

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 20. hafta mücadelesinde Yunan temsilcisi Olympiakos'u 88-80 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, üst üste 4. galibiyetini alırken ligdeki 13. galibiyetine ulaştı.

Detaylar

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic, Carlos Cortes, Sergio Silva

Fenerbahçe Beko: Nicolo Melli 11, Talen Horton Tucker 11, Tarık Biberovic 8, Devon Hall 10, Khem Birch 2, Wade Baldwin 17, Mikael Jantunen, Bonzie Colson 5, Chris Silva 4, Brandon Boston 14

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Olympiakos: Thomas Walkup 2, Donta Hall 16, Sasha Vezenkov 24, Tyler Dorsey 15, Kostas Papanikolaou, Evan Fournier 15, Alec Peters 4, Monte Morris 2, Kostas Antetokounmpo 2, Giannoulis Larentzakis

Başantrenör: Georgios Bartzokas

Periyot Skorları

1. Periyot: 22-18 (Olympiakos lehine)

Devre: 40-36 (Olympiakos lehine)

3. Periyot: 62-62

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları