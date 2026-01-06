Andrea Gardini: Birlikte savaşmaya çalışıyoruz — Galatasaray Voleybol'da hedefler ve eksikler

Andrea Gardini: Birlikte savaşmaya çalışıyoruz

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Andrea Gardini, GSPlus'a verdiği röportajda takımın durumu, Galatasaray'a geliş süreci ve Türkiye'deki planlarını paylaştı. Gardini, sakatlıkların yarattığı zorluklara rağmen birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

İstanbul'da yeni bir başlangıç

Andrea Gardini İstanbul günleri ve takıma uyum süreciyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Benim için, Türkiye’de ve bu ligde yaşamak yeni bir deneyim. Çünkü burada ilk kez bulunuyorum. Kesinlikle heyecan verici anlar bekliyorum. Takım oldukça iyi, her ne kadar şu an birçok önemli oyuncumuzun eksikliğinden dolayı biraz sıkıntı yaşasak da. Gelecekte daha fazla oyuncunun takıma katılacağını umuyorum. Hem sportif açıdan hem de yaşam açısından çok mutluyum; tarihle her zaman ilgilenmişimdir ve bu şehirde, bu ülkede keşfedilecek çok büyük bir tarih var. Geçmişin yaşam tarzı hakkında bilgi edinmek için görülecek çok yer var. Bu yüzden her iki açıdan da heyecanlıyım" dedi.

Galatasaray'a geliş süreci

Gardini, Galatasaray'a transfer sürecini hızlı bir karar dizisi olarak anlattı ve kulübün boyutunun kendisi için çekici olduğunu belirtti.

"Büyük bir kulübün benim için ilginç bir meydan okuma olabileceğini düşündüm"

"Yunanistan’dan döneli henüz birkaç gün olmuştu ve evdeydim. Menajerimden bir telefon aldım; ligde daha iyi bir konuma gelmek ve gelecek için bazı değişiklikler yapmayı düşünen bir takımı yönetmekle ilgilenip ilgilenmeyeceğimi sordu. Bu durumu hızlıca değerlendirdim. Galatasaray gibi, içinde kaliteli oyuncular barındıran büyük bir kulübün benim için ilginç bir meydan okuma olabileceğini düşündüm. Sanırım 24 veya 48 saat içinde hızlıca kararımı verdim. Her şeyi netleştirdik ve birkaç gün içinde hemen İstanbul’a geldim. Hikaye bu şekilde gelişti" ifadelerini kullandı.

Dürüstlük, tutku ve kariyer

Voleybola olan bağlılığını vurgulayan Gardini, kariyerinin ve çalışma tarzının temelinde dürüstlüğün yer aldığını anlattı.

"Dürüstüm ve işimi seviyorum"

"Tüm hayatım boyunca voleybola aşık biriyim. Uzun süre oyuncuydum, oyunculuğu bıraktıktan sonra İtalya’daki bazı kulüplerde genel menajerlik yaptım. Sonrasında antrenörlüğe başladım. 16 yaşımdan beri voleybolun içindeyim diyebilirim, şu an 60 yaşındayım. Voleybolda çalışmayı seviyorum. Birçok yer değiştirdim çünkü dürüst bir insanım; yalan söylemeyi sevmem, insanlara gerçeği doğrudan söylerim. Bu bazen işimizde iyi olmayabiliyor, bu yüzden bazı sorunlar yaşadım ama bu yolu seçtim. Dürüstüm, direkt biriyim ve işimi seviyorum."

Türkiye'yi tanıma planları

Gardini, aile hayatı ve Türkiye'de gezme planlarına dair de konuştu. Eşinin yanında olduğunu, kızının sezon içinde zaman zaman katılacağını ve oğlunun İtalya'da profesyonel ligde oynadığını söyledi. Anadolu'yu ve Türkiye'nin dört bir yanını gezme isteğini vurguladı:

"Elbette, burada birçok projem var. Eşim şu an yanımda. Kızım çalışıyor ama sezon içinde birkaç kez bize katılacak. Oğlum İtalya’da profesyonel ligde oynuyor, bu yüzden onun gelmesi biraz zor olabilir. Sadece İstanbul’u değil, Anadolu’yu ve Türkiye’nin dört bir yanını gezmeyi planlıyorum. Çünkü görülecek ve bu insanları, bu ülkeyi anlamamı sağlayacak çok şey var. Tamamen açık fikirliyim. Burada kaldığım süre boyunca her şeyi görecek kadar vaktim olmayabilir belki ama elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.

Türk voleyboluna bakışı

Gardini, Türk ligindeki gelişimi yakından takip ettiğini ve ligdeki rekabetin arttığını belirtti. Yatırım ve yabancı oyuncu çeşitliliğinin lig için olumlu sinyaller verdiğini söyledi:

"Evet, Türk voleybolunu yakından takip ediyordum çünkü burada antrenörlük yapan çok arkadaşım var; hem erkeklerde hem de kadınlarda. Harika ve sezon sezon gelişen bir lig olduğunu görüyorum. Bu sezon özellikle sadece 3-4 iyi takım yok, birçok takım kendini geliştirmiş durumda. Çok fazla yatırım ve dünyanın her yerinden güçlü oyuncular buraya geliyor. Türk ligi için büyük bir gelecek görüyorum" yanıtını verdi.

Takım durumu: Birlik çağrısı

Takımın mevcut durumunu açıklarken Gardini, sakatlıkların etkisine dikkat çekti ve oyuncular arasında dayanışma çağrısı yaptı:

"Öncelikle bazılarını hastaneden çıkarmamız gerekiyor. (Gülerek) Oyuncularıma şunu söylüyorum; bu anı atlatmalı ve birbirimize yardım etmeliyiz. Eksik oyuncular hakkında şikayet etmek istemiyoruz. Sorunu çözmeye ve birlikte savaşmaya çalışıyoruz. Ailemiz şu an zor durumda, dışarıdaki oyuncuların desteğimize ihtiyacı var. Hepimiz bir araya geldiğimizde, benim için gerçekten önemli olan şeyler hakkında hayal kurmaya başlayabiliriz" dedi.

Taraftarlara mesaj

Gardini, takımın ilk galibiyeti sonrası taraftarlarla yaşadığı an ve onlara yönelik çağrısını şu sözlerle paylaştı:

"Harikaydı, gerçekten. İstanbul dışında bile her yerde çok fazla taraftarımız olduğunu gördüm ve buna şaşırdım. Galatasaray’ı biliyordum fakat kulübün bu kadar büyüklüğünü bilmiyordum, şimdi Türkiye’nin en eski kulüplerinden biri olduğunu anlamaya başladım. Çok eğlenceliydi ve çok mutlu oldum çünkü beni hemen kabul ettiler. Onlar bizim ailemizin bir parçası. Hem kazandığımızda hem de zor zamanlarda bizi desteklemeliler. Sezon uzun ve sakatlıklarla boğuşurken işimiz kolay değil. Bizi takip edin, bizi destekleyin ve özellikle şu an bize yardım edin. Çok fazla güçlü oyuncumuz eksik, bazıları büyük sakatlıklarla oynuyor. Bu yüzden bu çocukların ne kadar zorlandığını anlamanız gerekiyor. Size ihtiyacımız var, bizimle birlikte savaşmanızı bekliyoruz."

Not: Gardini'nin vurguladığı anahtar noktalar: takımda eksik oyuncuların bulunması, birlik çağrısı, Türkiye'deki voleybol yatırımlarının artışı ve Galatasaray'ın geniş taraftar desteği.

GALATASARAY ERKEK VOLEYBOL TAKIMI BAŞANTRENÖRÜ ANDREA GARDİNİ