Basketbol Şampiyonlar Ligi: Le Mans, Mersinspor'u 92-65 Yendi
Maç Özeti
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Mersinspor: 65 - Le Mans Sarthe Basket: 92.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Gatis Salins (Letonya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Andris Aunkrogers (Letonya)
Takım Skorları ve Oyuncu Dağılımı
Mersinspor: Cobbs 14, March 12, Cruz 5, White 10, Chassang 6, Olaseni 3, Leon Apaydın 2, Koray Çekici, Cowan 9, Ergi Tırpancı 2, Anıl Alyanak 2
Le Mans Sarthe Basket: Grasshoff 1, Williams 10, Hudgins 19, Yeguete 2, Dileo 22, Penda 3, Bogues 6, Berhanemeskel 5, Doumbia 3, Dufeal 12, Thomas 9
Periyotlar
1. Periyot: 17-15 (Mersinspor lehine)
Devre: 39-34 (Le Mans Sarthe Basket lehine)
3. Periyot: 68-46 (Le Mans Sarthe Basket lehine)
Maç boyunca Le Mans, ikinci yarıda özellikle üçüncü periyotta farkı açarak karşılaşmayı kontrolüne aldı ve müsabakayı 92-65'lik skorla tamamladı.
BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-İN ETABI İLK MAÇINDA MERSİNSPOR ERKEK TAKIMI, FRANSA EKİBİ LE MANS SARTHE BASKET'E 92-65 YENİLDİ.