Basketbol Şampiyonlar Ligi: Le Mans, Mersinspor'u 92-65 Yendi

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in ilk maçında Le Mans, Mersinspor'u 92-65 mağlup etti. Servet Tazegül'de oynanan maçta Le Mans üçüncü periyotta farkı açtı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 22:40
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 22:40
Basketbol Şampiyonlar Ligi: Le Mans, Mersinspor'u 92-65 Yendi

Basketbol Şampiyonlar Ligi: Le Mans, Mersinspor'u 92-65 Yendi

Maç Özeti

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Mersinspor: 65 - Le Mans Sarthe Basket: 92.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Gatis Salins (Letonya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Andris Aunkrogers (Letonya)

Takım Skorları ve Oyuncu Dağılımı

Mersinspor: Cobbs 14, March 12, Cruz 5, White 10, Chassang 6, Olaseni 3, Leon Apaydın 2, Koray Çekici, Cowan 9, Ergi Tırpancı 2, Anıl Alyanak 2

Le Mans Sarthe Basket: Grasshoff 1, Williams 10, Hudgins 19, Yeguete 2, Dileo 22, Penda 3, Bogues 6, Berhanemeskel 5, Doumbia 3, Dufeal 12, Thomas 9

Periyotlar

1. Periyot: 17-15 (Mersinspor lehine)

Devre: 39-34 (Le Mans Sarthe Basket lehine)

3. Periyot: 68-46 (Le Mans Sarthe Basket lehine)

Maç boyunca Le Mans, ikinci yarıda özellikle üçüncü periyotta farkı açarak karşılaşmayı kontrolüne aldı ve müsabakayı 92-65'lik skorla tamamladı.

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-İN ETABI İLK MAÇINDA MERSİNSPOR ERKEK TAKIMI, FRANSA EKİBİ LE MANS...

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-İN ETABI İLK MAÇINDA MERSİNSPOR ERKEK TAKIMI, FRANSA EKİBİ LE MANS SARTHE BASKET'E 92-65 YENİLDİ.

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-İN ETABI İLK MAÇINDA MERSİNSPOR ERKEK TAKIMI, FRANSA EKİBİ LE MANS...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Euroleague: Fenerbahçe Beko Olympiakos'u 88-80 Yendi
2
Enes Çelik: Yaptığımız 7 transfer bizi liderlik yarışında tutacak
3
Domenico Tedesco: "Galatasaray maçı bizim için güzel bir test olacak"
4
Yüksel Yıldırım: "İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık"
5
Eurocup: Beşiktaş 97-76 Ratiopharm Ulm — 9. galibiyet
6
Thomas Reis: "Agresifliğe İhtiyacımız Var" – Samsunspor Fenerbahçe Maç Değerlendirmesi
7
Elazığspor 4 Transferi Resmen Açıkladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları