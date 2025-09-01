Arca Çorum FK '4'te 4'le Trendyol 1. Lig'de Lider

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sezona taraftarlarını heyecanlandıran bir başlangıç yaparak ligdeki ilk 4 maçını da kazandı ve '4'te 4' yapan tek takım oldu.

Teknik heyet ve kadro

Kulübün 2. Lig'i 2022-23 sezonunda şampiyon tamamladığı hatırlanırken, Çorum FK'nın bir sonraki sezonu 55 puanla 5. sırada bitirdiği kaydedildi. Play-off turunda yarı finale yükselen kırmızı-siyahlı ekip, 1. Lig'deki ikinci yılında ise 54 puanla sezonu 10. sırada tamamladı.

2025-26 sezonu öncesinde teknik heyet değişikliğine gidilerek Tahsin Tam tekrar göreve getirildi. Takıma, Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel gibi Trendyol Süper Lig tecrübesi bulunan isimlerin de yer aldığı bir kadro kuruldu.

Maç sonuçları ve performans

Sezonun ilk maçında sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenen Çorum FK, ardından deplasmanda Adana Demirspor maçını 3-0, evinde Sarıyer maçını 2-1 ve 4. haftada deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü mücadelesini 2-1 kazanarak sezona '4'te 4' ile başladı.

Lig'in 2. haftasından itibaren liderlik koltuğuna oturan Arca Çorum FK, oynadığı 4 maçta 9 gol atıp 2 gol yiyerek toplam 12 puan topladı.

Lig durumu ve sonraki maç

Milli maç arası öncesinde Erzurumspor'un 4 puan önünde liderliğe giren Arca Çorum FK, 5. hafta karşılaşmasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile karşılaşacak.