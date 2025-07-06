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Arca Çorum FK, 6 Futbolcuyla Anlaşma Sağladı

Trendyol 1. Lig takımı Arca Çorum FK, 6 futbolcuyla yeni sezon için sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 18:21
Arca Çorum FK, 6 Futbolcuyla Anlaşma Sağladı

Arca Çorum FK, 6 Futbolcu ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında önemli bir adım atarak 6 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Sözleşme İmzalanan Futbolcular

Kulüpten yapılan açıklamada, Yusuf Erdoğan, Oğuz Gürbulak, Emeka Friday Eze, Joseph Attamah, Kenan Fakılı ve Ibrahim Sehic ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tören Detayları

Sözleşme imza törenine, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, Arca Savunma ortağı Savaş Balçık ve Balkar Şirketler Grubu CEO'su Baran Korkmazoğlu da katıldı. Törende, 6 futbolcu ile karşılıklı imzaların atıldığı kaydedildi.

Yeni Futbolculara Mesaj

Açıklamada, "Yeni sezonda armamızı terletecek olan tüm futbolcularımıza hoş geldiniz diyor, kırmızı-siyah forma altında başarılar ve sağlıklı bir sezon diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, 6 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, 6 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Yusuf Erdoğan (arka sol), Oğuz Gürbulak (arka sol 2), Emeka Friday Eze (arka sağ 3), Joseph Attamah (arka sağ), Kenan Fakılı (arka sağ 2) ve Ibrahim Sehic (arkasol 3) ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

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