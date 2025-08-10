Arca Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 Geçti

Trendyol 1. Lig'in İlk Haftası

Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol 1. Lig, yeni sezonuna heyecan dolu bir başlangıç yaptı. Haftanın açılış maçında Arca Çorum FK, evinde oynadığı karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler takımını 2-0'lık skorla mağlup ederek sezona üç puanla merhaba dedi.

Maçın Detayları

Ev sahibi ekip Arca Çorum FK, üstün bir performans sergileyerek rakiplerine karşı etkili bir oyun sergiledi. Taraftarlarının da büyük destek verdiği maçta, Çorum ekibi sahadan galibiyetle ayrılarak ligdeki iddialarını ortaya koymuş oldu.

İlk haftanın verdiği moral ile Arca Çorum FK, gelecek maçlar için umut verici bir başlangıç yaptı. Amed Sportif Faaliyetler ise, bu mücadele sonrası toparlanma sürecine girecek.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında, Arca Çorum FK ile Amed Sportif Faaliyetler, Çorum Şehir Stadı'nda karşılaştı. Takımlar, maç önü seremonisine katıldı.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında, Arca Çorum FK ile Amed Sportif Faaliyetler, Çorum Şehir Stadı'nda karşılaştı. Takımlar, maç önü seremonisine katıldı.