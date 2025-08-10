DOLAR
40,66 -0,22%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.447,86 -0,1%
BITCOIN
4.818.821,55 0,11%

Arca Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 Geçti

Trendyol 1. Lig'in açılış haftasında Arca Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 23:45
Arca Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 Geçti

Trendyol 1. Lig'in İlk Haftası

Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol 1. Lig, yeni sezonuna heyecan dolu bir başlangıç yaptı. Haftanın açılış maçında Arca Çorum FK, evinde oynadığı karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler takımını 2-0'lık skorla mağlup ederek sezona üç puanla merhaba dedi.

Maçın Detayları

Ev sahibi ekip Arca Çorum FK, üstün bir performans sergileyerek rakiplerine karşı etkili bir oyun sergiledi. Taraftarlarının da büyük destek verdiği maçta, Çorum ekibi sahadan galibiyetle ayrılarak ligdeki iddialarını ortaya koymuş oldu.

İlk haftanın verdiği moral ile Arca Çorum FK, gelecek maçlar için umut verici bir başlangıç yaptı. Amed Sportif Faaliyetler ise, bu mücadele sonrası toparlanma sürecine girecek.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında, Arca Çorum FK ile Amed Sportif Faaliyetler, Çorum Şehir...

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında, Arca Çorum FK ile Amed Sportif Faaliyetler, Çorum Şehir Stadı'nda karşılaştı. Takımlar, maç önü seremonisine katıldı.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında, Arca Çorum FK ile Amed Sportif Faaliyetler, Çorum Şehir...

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında, Arca Çorum FK ile Amed Sportif Faaliyetler, Çorum Şehir Stadı'nda karşılaştı. Takımlar, maç önü seremonisine katıldı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 Geçti: Tahsin Tam'dan Övgü Dolu Açıklamalar
2
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 1-0 Mağlup Etti
3
Erkek Boks Milli Takımı, Kastamonu'da Turnuvalar için Hazırlandı
4
Madalya Avcısı Aleyna Karabulut, Avrupa Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor
5
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u 3-0 ile Geçti: Uğurlu'dan Açıklamalar
6
Arca Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 Geçti
7
Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazır: Son Antrenman Tamamlandı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı