Arda Güler Avusturya maçının skorunu da bilmiş!

Avusturya maçı öncesinde çekilen bir videoda Arda Güler, takım arkadaşlarına maçın skorunu sordu ve "2-1. 2-1 iyi değil mi? Bi' tane atacağız, bir tane daha atacağız." şeklinde yorumda bulundu. Çekya maçının skorunu doğru tahmin etmesinin ardından futbolseverler, Arda Güler'in skor tahmini becerisini takdir etti.

Türkiye, EURO 2024 Son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında etkili bir performans sergileyen milli takımımız, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Türkiye, skoru 2-0'a getirdi. Avusturya'nın geç gelen golüne rağmen, Türkiye 2-1'lik skorla galip gelerek çeyrek finale yükseldi.