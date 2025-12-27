Arda Güler Bolu'da: Gölcük'te Kar Altında Futbol Keyfi

Tatil rotası Gölcük Tabiat Parkı

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, tatil için Türkiye'ye gelerek Bolu'yu tercih etti.

Genç yıldız, doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda konakladı ve burada bulunan Devlet Konuk Evi'nde, Fenerbahçe'de forma giyen Yiğit Efe Demir ile kaldı.

Bölgede etkili olan kar yağışını fırsat bilen Arda Güler, arkadaşıyla dışarı çıkarak beyaz örtü üzerinde futbol oynadı. Neşeli anları sosyal medya hesabından paylaşan Güler, videoya "Karın keyfini yine çocuklar çıkardı" notunu düştü.

