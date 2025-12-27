DOLAR
Arda Güler Bolu'da: Gölcük'te Kar Altında Futbol Keyfi

Arda Güler, Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda tatil yapıp Yiğit Efe Demir ile kar altında futbol oynadı; paylaşımına "Karın keyfini yine çocuklar çıkardı" notunu düştü.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 22:41
Tatil rotası Gölcük Tabiat Parkı

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, tatil için Türkiye'ye gelerek Bolu'yu tercih etti.

Genç yıldız, doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda konakladı ve burada bulunan Devlet Konuk Evi'nde, Fenerbahçe'de forma giyen Yiğit Efe Demir ile kaldı.

Bölgede etkili olan kar yağışını fırsat bilen Arda Güler, arkadaşıyla dışarı çıkarak beyaz örtü üzerinde futbol oynadı. Neşeli anları sosyal medya hesabından paylaşan Güler, videoya "Karın keyfini yine çocuklar çıkardı" notunu düştü.

REAL MADRİD'DE FORMA GİYEN MİLLİ FUTBOLCU ARDA GÜLER, TATİL ROTASINI BOLU'YA ÇEVİRDİ. GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA KONAKLAYAN GENÇ YILDIZ, KAR YAĞIŞI ALTINDA ARKADAŞIYLA FUTBOL OYNADIĞI ANLARI, "KARIN KEYFİNİ YİNE ÇOCUKLAR ÇIKARDI" NOTUYLA PAYLAŞTI.

