Samsun Büyükşehir'den Amatör Kulüplere 16 Milyon TL Destek

Samsun Büyükşehir, 336 amatör spor kulübüne toplam 16 milyon TL nakdi destek sağlayacağını açıkladı; 2025'te ayrıca 13 milyon TL ayni yardım verildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 23:15
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, şehir genelinde faaliyet gösteren 336 amatör spor kulübüne toplamda 16 milyon TL tutarında nakdi yardım sağlanacağını açıkladı.

Yardımın Kapsamı

Yardım, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Amatör Spor Kulüplerine Yardım Kupa ve Ödül Töreni"nde duyuruldu. Başkan Doğan, bu destekle geçen yıla göre yüzde yüzün üzerinde bir artış sağlandığını belirtti.

Doğan'ın açıklaması şöyle: "Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Programımız kapsamında bu akşam Samsun genelinde faaliyet gösteren 336 Amatör Spor Kulübümüzü kapsayan çok güçlü bir destek mekanizmamızı devreye alıyoruz. 2025 yılı boyunca kulüplerimize birçok farklı alanda 13 milyon TL’lik ayni yardım desteğinde bulunduk. Bunun üzerine şimdi 16 milyonluk nakdi desteği de bugün faaliyete almış oluyoruz"

Tören ve Ödüller

Törende amatör spor kulüpleri, sporcuları ve yöneticilerine ödül takdimi gerçekleştirildi. Programa İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de katıldı.

