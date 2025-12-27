DOLAR
Vanspor FK 4-0 Atakaş Hatayspor — Trendyol 1. Lig 19. Hafta

Vanspor FK, Trendyol 1. Lig 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup etti; Ivan Cedric iki gol kaydetti.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 20:15
Maç Özeti

Trendyol 1. Lig 19. hafta mücadelesinde Vanspor FK, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın oynandığı stat: Atatürk. Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Harun Reşit Güngör.

Vanspor FK Kadrosu

Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar, Medeni Bingöl (Güvenç Usta dk. 81), Naby Oulare, Aliou Traore, Mehmet Özcan (Muhammed Çoksu dk. 81), Jefferson (Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım dk. 80), Erdem Seçgin (Sabahattin Destici dk. 54), Emir Bars (Regis xx dk. 81), Ivan Cedric

Yedekler: Abdüssamed Damlu, Servet Ölmez, Soran Tümen

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Atakaş Hatayspor Kadrosu

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Recep Burak Yılmaz, Ersin Aydemir (Eren Güler dk. 58), Yiğit Ali Buz, Engin Can Aksoy, Mustafa Said Aydın, Ali Yıldız (Barış Uzel dk. 87), Baran Sarka, Oğuzhan Matur, Ünal Emre Durmuşhan (Abdülkadir Adıyaman dk. 87), Deniz Aksoy

Yedekler: Emir Badük, Melih Şen

Goller ve Kartlar

Goller: Ivan Cedric (dk. 40 ve 90), Emir Bars (dk. 45+1), Medeni Bingöl (dk. 67) — (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Jefferson (Vanspor FK), Ünal Durmuşhan, Deniz Aksoy, Baran Saka (Atakaş Hatayspor)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

