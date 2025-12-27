Vanspor FK 4-0 Atakaş Hatayspor — Trendyol 1. Lig 19. Hafta
Maç Özeti
Trendyol 1. Lig 19. hafta mücadelesinde Vanspor FK, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın oynandığı stat: Atatürk. Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Harun Reşit Güngör.
Vanspor FK Kadrosu
Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar, Medeni Bingöl (Güvenç Usta dk. 81), Naby Oulare, Aliou Traore, Mehmet Özcan (Muhammed Çoksu dk. 81), Jefferson (Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım dk. 80), Erdem Seçgin (Sabahattin Destici dk. 54), Emir Bars (Regis xx dk. 81), Ivan Cedric
Yedekler: Abdüssamed Damlu, Servet Ölmez, Soran Tümen
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Atakaş Hatayspor Kadrosu
Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Recep Burak Yılmaz, Ersin Aydemir (Eren Güler dk. 58), Yiğit Ali Buz, Engin Can Aksoy, Mustafa Said Aydın, Ali Yıldız (Barış Uzel dk. 87), Baran Sarka, Oğuzhan Matur, Ünal Emre Durmuşhan (Abdülkadir Adıyaman dk. 87), Deniz Aksoy
Yedekler: Emir Badük, Melih Şen
Goller ve Kartlar
Goller: Ivan Cedric (dk. 40 ve 90), Emir Bars (dk. 45+1), Medeni Bingöl (dk. 67) — (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Jefferson (Vanspor FK), Ünal Durmuşhan, Deniz Aksoy, Baran Saka (Atakaş Hatayspor)
