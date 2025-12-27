DOLAR
Efeler Ligi: Altekma 3-2 Alanya Belediyespor

Efeler Ligi 13. Haftasında Altekma, Atatürk Voleybol Salonu'nda Alanya Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 22:28
Efeler Ligi 13. Hafta karşılaşmasında Altekma, sahasında Alanya Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.

Maç Detayları

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Engin Duman

Kadro

Altekma: Maksim Buculjevic, Gabriel Candido, Jordan Ewert, Bertuğ Öndeş, Emir Pınar, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Boğaçhan Zambak)

Alanya Belediyespor: Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, Bardia Saadat, Georgi Seganov, Furkan Dur, Steven Marshall (Burak Çevik, Çağatay Kır, Abdullah Çam)

Setler

Setler: 25-18, 19-25, 18-25, 25-23, 15-10

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

