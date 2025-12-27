Efeler Ligi: Altekma 3-2 Alanya Belediyespor
Efeler Ligi 13. Hafta karşılaşmasında Altekma, sahasında Alanya Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.
Maç Detayları
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Engin Duman
Kadro
Altekma: Maksim Buculjevic, Gabriel Candido, Jordan Ewert, Bertuğ Öndeş, Emir Pınar, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Boğaçhan Zambak)
Alanya Belediyespor: Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, Bardia Saadat, Georgi Seganov, Furkan Dur, Steven Marshall (Burak Çevik, Çağatay Kır, Abdullah Çam)
Setler
Setler: 25-18, 19-25, 18-25, 25-23, 15-10
