Bursaspor Günü Çift Antrenmanla Tamamladı
Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde çalışma
Bursaspor, devre arası çalışmalarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Sabah saatlerinde salonda kuvvet çalışması yapan yeşil-beyazlı ekip, akşam saatlerinde sahaya inerek günü çift antrenmanla tamamladı.
Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Isınmanın ardından pas çalışmaları ile devam eden antrenman, geniş alan oyunlarıyla sona erdi.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla devre arası hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.
