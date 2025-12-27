DOLAR
Bursaspor Günü Çift Antrenmanla Tamamladı

Bursaspor, Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sabah salonda kuvvet çalışması, akşam sahada çift antrenmanla devre arası hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 23:04
Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde çalışma

Bursaspor, devre arası çalışmalarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Sabah saatlerinde salonda kuvvet çalışması yapan yeşil-beyazlı ekip, akşam saatlerinde sahaya inerek günü çift antrenmanla tamamladı.

Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Isınmanın ardından pas çalışmaları ile devam eden antrenman, geniş alan oyunlarıyla sona erdi.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla devre arası hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

