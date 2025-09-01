Arda Güler'in Golüyle Real Madrid Zirvede — Liverpool, Napoli, Bayern ve PSG Lider

Haftasonu Avrupa Liglerinde Liderlik Yarışı Sürüyor

Avrupa'nın beş büyük ligi hafta sonu oynanan maçlarla devam etti. Real Madrid, Liverpool, Napoli, Bayern Münih ve PSG haftayı zirvede kapattı.

LaLiga — Real Madrid Arda Güler'in Golüyle Zirveye Çıktı

Real Madrid, sahasında Mallorca karşısında 2-1 galip geldi. Konuk ekipte Vedat Muriç ile geriye düşen Real, Arda Güler ve Vinicius Junior'un golleriyle maçı çevirdi. Ligde ilk üç haftada yenilgi yaşamayan Real Madrid, 9 puan ve averajla Athletic Bilbao'nun önünde liderliğe yükseldi.

Athletic Bilbao, deplasmanda Real Betis'i 2-1 yenerek 3'te 3 yaptı. Villarreal ile Celta Vigo ve Barcelona ile Rayo Vallecano arasında oynanan maçlar 1-1 berabere bitti; Villarreal ve Barcelona ilk puan kayıplarını yaşadı. Villarreal, Barcelona ve Espanyol ise 7 puanla zirve takibini sürdürüyor.

Premier Lig — Liverpool Tek Golle Lider

Liverpool, haftanın öne çıkan maçında konuk ettiği Arsenal'ı Dominik Szoboszlai'nin frikikten attığı golle 1-0 mağlup etti ve ligde 3'te 3 yaparak liderliğe yükseldi.

Manchester United, milli kaleci Altay Bayındır'ın koruduğu kalesinde Burnley'yi 3-2 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Chelsea, evinde Fulham'ı 2-0 mağlup ederken, Brighton sahasında Manchester City'yi 2-1 yendi. Chelsea ise 7 puanla Liverpool'u takip ediyor.

Serie A — Napoli Zirvede

Napoli, sahasında Cagliari'yi Andre Zambo Anguissa'nın uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup etti.

Juventus, milli oyuncu Kenan Yıldız'ın forma giydiği maçta deplasmanda Genoa'yı 1-0 geçti. Roma, milli futbolcu Zeki Çelik'in 82. dakikada oyuna girdiği karşılaşmada Pisa deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

Inter, sahasında Udinese'ye 2-1 mağlup oldu; Hakan Çalhanoğlu 68 dakika sahada kaldı. Cremonese, evinde Sassuolo'yu 3-2 yenerek ikide iki yapan takımlardan biri oldu. İlk iki hafta sonunda Napoli, Juventus, Cremonese ve Roma 6 puanla zirvede yer alıyor.

Bundesliga — Bayern Münih Deplasmanda Kazandı

Bayern Münih, Augsburg deplasmanında Serge Gnabry, Luis Diaz ve Michael Olise'nin golleriyle 3-2 galip geldi. Ev sahibi Augsburg'un ikinci golünü Almanya milli altyapılarında görev yapan Mert Kömür kaydetti.

Eintracht Frankfurt, Hoffenheim karşısında 3-1 kazanırken, konuk ekipte 63 dakika forma giyen milli futbolcu Can Uzun takımının üçüncü golünü attı. Köln, sahasında Freiburg'u 4-1 yenerek ikide iki yaptı. Leipzig'de Göztepe'den transfer edilen Romulo, Heidenheim'ı 2-0 yendikleri maçta takımıyla ilk golünü kaydetti. Bundesliga'da Bayern Münih 6 puan ve averajla zirvede bulunuyor.

Ligue 1 — PSG Farklı Kazandı

PSG, deplasmanda Toulouse'u Joao Neves (3), Ousmane Dembele (2) ve Bradley Barcola'nın golleriyle 6-3 mağlup etti. Joao Neves'in gollerinden ikisi röveşatayla, biri ise ceza sahası dışından geldi.

Olimpik Lyon, evinde Olimpik Marsilya'yı 1-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Milli file bekçisi Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, deplasmanda Lorient'ı 7-1 mağlup etti; Berke son golde pası veren isim oldu. Rennes'de milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Angers deplasmanında 1-1 biten maçta 88. dakikada oyuna girdi. Ligue 1'de PSG 9 puanla, gol fazlasıyla Lyon'un önünde lider durumda.

Öne çıkan not: Avrupa'nın büyük liglerinde haftanın maçları kıyasıya geçti; zirve yarışında birçok takım güçlü bir başlangıç yaptı.