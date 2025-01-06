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Arda Güler'in İki Gollü Performansı ile Real Madrid Kral Kupası'nda İleri Yükseldi

Arda Güler, Real Madrid'in 5-0'lık galibiyetinde 2 gol atarak takımın tur atlamasına katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 23:48
Arda Güler'in İki Gollü Performansı ile Real Madrid Kral Kupası'nda İleri Yükseldi

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid Fark Yarattı

İspanya Kral Kupası son 32 turunda milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Deportiva Minera'yı 5-0’lık skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Arda Güler Maçta Fark Yaratıyor

Municipal Cartagonova Stadı'nda gerçekleştirilen karşılaşmada Arda Güler, 28. ve 88. dakikalarda attığı gollerle takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

Diğer Goller Kimlerden Geldi?

Real Madrid'in farklı galibiyetine 5. dakikada Valverde, 13. dakikada Camavinga ve 55. dakikada Modric de katkıda bulundu. Sonuçla birlikte, Real Madrid son 16 turuna yükselmiş oldu.

Maç Sonrası Anılar

Karşılaşmanın devre arasına girilirken, Deportiva Minera'nın futbolcusu Omar Pedromo, Arda Güler ile forma değiştirdi. Milli futbolcumuz, maçı 90 dakika sahada kalarak tamamladı.

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