Arda Güler kaderinden kaçamadı: Bu kez de olmadı!

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, uzun bir sakatlık sürecinin ardından Mallorca ile oynanan maçta beklediği şansı bulamadı. Maçın 67. dakikasında ısınmaya gönderilen milli yıldız, Ancelotti'nin tercihiyle oyuna dahil olamayarak hayal kırıklığı yaşadı.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede galibiyeti getiren golü atan Antonio Rüdiger'in performansına rağmen, Arda Güler'in ısınmasına rağmen forma giymemesi, bazı taraftarları isyan noktasına getirdi. Ancelotti'nin tercihleri konusunda eleştiri oklarını yönelten taraftarlar, sosyal medya hesapları üzerinden yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdi.





Uzun bir sakatlık sürecini atlatarak maç kadrosuna dahil olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, yedek kulübesine dönerken üzgün bir tavır sergiledi. Ancelotti'nin Arda Güler'i maça almayışına tepki gösteren bazı taraftarlar, deneyimli teknik adamın bu tercihini anlamlandıramadıklarını belirttiler.

Ancak Real Madrid, zorlu mücadelede Mallorca'yı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrasında taraftarların tepkilerine karşın, Ancelotti'nin Arda Güler tercihi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu durum, takım içinde ve taraftarlar arasında tartışma yaratmaya devam edecek gibi görünüyor.