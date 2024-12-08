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Arda Güler, Real Madrid'deki İlk Golüyle Sevindirdi

Arda Güler, Real Madrid ile Girona'ya karşı oynanan maçta ilk golünü atmanın mutluluğunu yaşadı. Takım arkadaşının asistine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 03:23
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 03:23
Arda Güler, Real Madrid'deki İlk Golüyle Sevindirdi

Arda Güler, İlk Golünü Attı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Real Madrid, Girona'yı 3-0 mağlup etti. Bu maçta Arda Güler, sezonun ilk golünü atarak büyük bir sevinç yaşadı. Maç sonrası konuşan Arda, "Gerçekten gol atmak istiyordum, çünkü bu sezon Real Madrid'de bunu başaramamıştım." dedi.

Üzerindeki Baskıyı Azalttı

Girona karşısında ilk 11'de sahaya sürülen ve 89 dakika oyunda kalan Arda, galibiyetten dolayı oldukça mutlu olduğunu belirtti. "Kazandığımız ve gol attığım için çok mutluyum," diyen yıldız futbolcu, takım arkadaşlarıyla birlikte gösterdikleri performansın önemine vurgu yaptı.

Maçın yıldızı Jude Bellingham'ın asistine de değinen Arda, "Bellingham bana çok iyi bir asist yaptı ve ben de gol attım. Bellingham'ın golünden sonra ben de gol atmak istedim ve bunu yapmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Taraftar Desteği

Real Madrid taraftarının sevgisinin kendisine güven verdiğini dile getiren Arda, onların beklentilerini karşılamak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti. "Real Madrid için her şeyimi vermeye çalışıyorum," dedi.

Önemli Bir Maç Bekliyor

Ayrıca, gelecek hafta Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın Atalanta ile oynayacakları maçın çok önemli olduğunu vurguladı. Son maçlarda istedikleri sonuçları alamayan Arda, bu kötü gidişi sonlandırma hedefinde olduklarını ifade etti.

Teknik Direktörden Destek

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in attığı golle üzerindeki baskının hafiflediğini belirtti. Ancelotti, "Arda ikinci yarıda muhteşem bir çıkış yaptı. Bu gol, üzerindeki baskıyı biraz olsun azalttı," dedi.

Arda, bu sezon Real Madrid ile toplamda 7 gole ulaştı ve As gazetesi, "Arda Güler ne kadar çılgın bir oyuncusun. Sen sadece seçilmişlerin erişebileceği harika bir gol attın," ifadesiyle genç yeteneği kutladı.

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