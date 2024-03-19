Arda Turan'a İspanya'da vergi kaçakçılığı nedeniyle hapis cezası

Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan, İspanya'da geçmiş yıllarda işlediği vergi kaçakçılığı suçları nedeniyle bir yıl hapis ve 633.000 avro para cezası aldı.

TFF 1. Lig takımlarından Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, başarıyla götürdüğü takımıyla ligde şampiyonluk hedeflerine odaklanmışken, İspanya'dan gelen haberle sarsıldı.

Mundo Deportivo'nun aktardığı habere göre, Arda Turan'ın 2015 ve 2016 yıllarında İspanya'da kişisel gelir vergisi kaçakçılığı suçundan yargılandığı belirtildi. Suçunu kabul eden Turan, hapis cezasının iki yıldan az olması nedeniyle sadece para cezasına çarptırıldı.

Barcelona forması giyerken gerçekleşen bu olaylar, Arda Turan'ın kariyerinde önemli bir dönemeç olarak kaydedildi.