Arda Turan: "Birinci Hedefimiz Ligde Kalmak"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldukları maç sonrası ligde kalma hedeflerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 00:31
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 00:31
Arda Turan: "Birinci Hedefimiz Ligde Kalmak"

Arda Turan: "Birinci Hedefimiz Ligde Kalmak"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ikas Eyüpspor-Beşiktaş maçında 3-1’lik mağlubiyetin ardından Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, kısıtlı kadrolarıyla büyük bir mücadele içinde olduklarını ifade etti. Turan, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Beşiktaş daha üstün bir oyun sergiledi. Bazen futbol böyle oluyor. Maç bizden daha çok istendi, bu nedenle Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum," dedi.

Maçın Olumsuzlukları

Arda Turan, karşılaşma için yeterince iyi hazırlanmadıklarını belirterek, "Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Blok savunmamızda zafiyet vardı ve bunu değerlendirerek ikinci golü geçişte yedik. Oyunun hiçbir anından memnun değilim," şeklinde konuştu.

Lig Hedefleri ve Bahaneler

Eyüpspor'un ligde kalmayı hedeflediğini vurgulayan Turan, "Bahanelerin arkasına sığınmayacağız. Zorlu dönemlerden geçiyoruz ve taktiksel değişiklik yapma şansımız yok. Daha geniş bir kadro ile çalışmayı tercih ederdik ama mevcut koşullarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz," dedi.

Emre Mor’a Dikkat

Emre Mor'un performansına da değinen Arda Turan, onun sadece bir kahraman olmasının yeterli olmadığını, oyunun gerekliliklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti. "Emre Mor, Türk futbol tarihinin en büyük yeteneklerinden biri. Gelecekte daha iyi bir performans sergileyebilir," ifadelerini kullandı.

Gelecek Vizyonu

Eyüpspor'un sürdürülebilirliği için çalışacaklarını ve önceliklerinin ligde kalmak olduğunu belirten Arda Turan, "Ligde kaldıktan sonra geleceğe yönelik planlamalar yapacağız. Stat konusunu da göz önünde bulundurmalı ve Avrupa hedefimizi unutmamalıyız. Ancak, sağlam adımlar atmanın uzun vadede daha faydalı olacağını düşünüyoruz," dedi.

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