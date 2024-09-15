Eyüpspor'un Gelecek Planları İçin Erciyes Ziyareti

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret ederek, burada düzenlenen 16 Yaş Altı Milli Takımlar Futbol Turnuvası kapsamında Türkiye-Romanya maçını takip etti.

Maçın Detayları ve Teşekkürler

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen turnuvada Romanya, Danimarka ve Portekiz takımları yer aldı. Türkiye, ilk maçında Romanya'yı 5-1 mağlup etti. Bu önemli karşılaşmayı yerinde izleyen Turan, tesisin yapımında katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Gelecek Dönem Kamp Planları

Turan, gelecek dönemlerde takımının kampını bu merkezde yapmayı planladıklarını ifade ederek; "Avusturya, Hollanda ve Almanya gibi sıcak yerlerde antrenman etmeye gerek yok. Ülkemizdeki Bolu ve burası gibi güzellikler var, burayı çok beğendim. Tesisin zeminleri, iç mekanları, fitness salonları ve havuzları, sezon başı kampları için çok uygun," dedi.

Erciyes'te Antrenman Avantajı

Dünyanın pek çok kamp merkezini gördüğünü belirten Turan, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin iklim koşullarının da antrenman için uygun olduğunu dile getirdi. Diğer merkezlerde sık sık yağmur, sıcaklık ve nem sorunu yaşanırken, Kayseri'nin bu avantajıyla "cennet" olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Başkan Hamdi Elcuman'ın Eşliği

Ziyaret esnasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman da Turan'a eşlik ederek tesisin olanaklarını tanıttı.

İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret etti. Turan, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret etti. Turan, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret etti. Turan, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret etti. Turan, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.