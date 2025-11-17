Argıncıkspor 2-0 Döğergücü FK — Zirve Takibini Sürdürüyor

Maç Özeti

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 9. hafta maçında Argıncıkspor, Döğergücü FK'yi evinde mağlup ederek puanını güçlendirdi. Maçın oynandığı saha Argıncık Stadı 1 Nolu Saha olarak kaydedildi. Hakem triosu: Esat Sabuncu, Hamza Yıldız, Umut Enes Kaya.

Karşılaşma 2-0 Argıncıkspor üstünlüğüyle sonuçlandı. Golleri Karahan Hamurcu (dk. 32) ve Berat Aydemir (dk. 44) kaydetti. Döğergücü FK'de Gökhan Yeşilbaş (dk. 43) penaltıyı kaçırdı. Argıncıkspor'da Emircan Yıldırım (dk. 54) kırmızı kart gördü.

Kadro ve Değişiklikler

Argıncıkspor: Yusuf Yavuz, Alican Koçer, Emircan Yıldırım, Kaan Aşık, Hacı Mert Akgöz, Tahircan Çeçen, Eren Cem Çelebi, Süleyman Çetiner (Muhammed Korkmaz dk. 50), Yunus Emre Mert, Berat Aydemir (Emircan Irmak dk. 80), Karahan Hamurcu (Arda Karakoç dk. 85)

Döğergücü FK: Çınar Bozloğan, Emin Sezer, Enes Bahar, Kemal Çelik, İlhan Sefa Köroğlu, Enes Fındık (Samet Dağlı dk. 71), Gökhan Yeşilbaş (Mustafa Yılmaz dk. 46), Yusuf Kenan Karabulut, Ömer Akduran (Mahmut Akif Çoban dk. 80), Memduh Çiftçi, Musa Güneş

Maçın Kilit Anları

32. dakika: Karahan Hamurcu'nun golüyle Argıncıkspor öne geçti.

43. dakika: Döğergücü FK'de Gökhan Yeşilbaş penaltıyı değerlendiremedi.

44. dakika: Berat Aydemir skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

54. dakika: Argıncıkspor'da Emircan Yıldırım kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

