Arkas Spor, TÜRŞAD ile Zorlu Bir Maç İçin Hazır

Arkas Spor, TÜRŞAD'a Konuk Oluyor

SMS Grup Efeler Ligi'nde son dört maçını üst üste kazanarak büyük bir çıkış yakalayan Arkas Spor, 9. hafta mücadelesinde yarın TÜRŞAD ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başarıların Ardından Hedef Kazanmak

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, gerçekleştirdiği açıklamada, ligde son maçlardaki başarılı performanslarını yarın da sürdürmeyi amaçladıklarını ifade etti. Özden, son dört müsabakalarında Ziraat Bankkart, Spor Toto, Galatasaray HDI Sigorta ve On Hotels Alanya Belediyespor takımlarını mağlup ettiklerini hatırlattı.

Özden, "Bu galibiyetlerle ne kadar formda olduğumuzu gösterdik. TÜRŞAD'ı da yenerek yolumuza kayıpsız devam etmeyi hedefliyoruz. Bu zorlu deplasmanda kazanacağımıza inanıyoruz." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Maç Bilgileri

Bitlis Adilcevaz Spor Salonu'nda oynanacak olan TÜRŞAD-Arkas Spor karşılaşması, yarın saat 13.00'te başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.