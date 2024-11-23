DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.401.918,59 0,65%

Arkas Spor, TÜRŞAD ile Zorlu Bir Maç İçin Hazır

Arkas Spor, SMS Grup Efeler Ligi'nde TÜRŞAD ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 10:12
Arkas Spor, TÜRŞAD ile Zorlu Bir Maç İçin Hazır

Arkas Spor, TÜRŞAD'a Konuk Oluyor

SMS Grup Efeler Ligi'nde son dört maçını üst üste kazanarak büyük bir çıkış yakalayan Arkas Spor, 9. hafta mücadelesinde yarın TÜRŞAD ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başarıların Ardından Hedef Kazanmak

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, gerçekleştirdiği açıklamada, ligde son maçlardaki başarılı performanslarını yarın da sürdürmeyi amaçladıklarını ifade etti. Özden, son dört müsabakalarında Ziraat Bankkart, Spor Toto, Galatasaray HDI Sigorta ve On Hotels Alanya Belediyespor takımlarını mağlup ettiklerini hatırlattı.

Özden, "Bu galibiyetlerle ne kadar formda olduğumuzu gösterdik. TÜRŞAD'ı da yenerek yolumuza kayıpsız devam etmeyi hedefliyoruz. Bu zorlu deplasmanda kazanacağımıza inanıyoruz." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Maç Bilgileri

Bitlis Adilcevaz Spor Salonu'nda oynanacak olan TÜRŞAD-Arkas Spor karşılaşması, yarın saat 13.00'te başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alperen Şengün'ün 14 Sayısı ile Houston Rockets, Portland'ı Geçti
2
Çorum FK, Erokspor Maçında Seriyi Sürdürmeyi Hedefliyor
3
Arkas Spor, TÜRŞAD ile Zorlu Bir Maç İçin Hazır
4
Samsunspor, Alanyaspor'u Ağırlıyor: Süper Lig'de Kritik Maç
5
Hatayspor, Konyaspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor
6
George Russell, Las Vegas Grand Prix'sinde Pole Pozisyonunu Kazandı
7
Kasımpaşa, Süper Lig'de Sivasspor ile Karşılaşacak

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak