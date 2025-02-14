Arkas Spor, Üst Üste Üçüncü Galibiyetini Arıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 22. haftasında Arkası Spor, yarın TÜRŞAD’ı evinde ağırlayarak üst üste üçüncü galibiyetini hedefliyor. Son iki maçında Galatasaray HDI Sigorta ve On Hotels Alanya Belediyespor’u mağlup eden Arkas Spor, TÜRŞAD karşısında da galip gelmek istiyor.

Yükselen Form ve Taraftar Desteği

Kulüpten yapılan açıklamada, bu başarıların devamı için galibiyetin büyük önem taşıdığına değinildi. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Üst üste üçüncü galibiyetimizi almak istiyoruz. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz." diyerek, seyirci desteğinin önemini vurguladı.

Maç Bilgisi

Maç, İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi’nde, yarın saat 16.00'da başlayacak.