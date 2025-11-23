Arsenal 4-1 Tottenham: Eze Hat-trick ile Kuzey Londra Zaferi

Premier Lig 12. hafta maç özeti

Arsenal, Premier Lig’in 12. haftasında evinde konuk ettiği Tottenham’ı 4-1 mağlup etti.

Mücadelede 36. dakikada Leandro Trossard ile 1-0 öne geçen ev sahibi takım, ilk yarıda Eberechi Eze’nin golüyle skoru 2-0 yaptı ve soyunma odasına bu sonuçla gitti.

İkinci yarının 46. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Eberechi Eze, skoru 3-0’a taşıdı. Konuk ekip, Richarlison ile farkı azalttı ve durumu 3-1 yaptı. Maçın 76. dakikasında Eze bir gol daha bularak hat-trick yaptı ve maçın skorunu belirledi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Arsenal derbiden 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Arsenal ligdeki 9. galibiyetini alarak puanını 29 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Tottenham ise sezonun 4. yenilgisini alarak 18 puanla 9. sırada yer aldı.

