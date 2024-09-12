DOLAR
33,92 0,15%
EURO
37,55 -0,29%
ALTIN
2.776,06 -1,11%
BITCOIN
1.957.671,84 -0,31%

Arsenal'da Mikel Arteta ile Yeni Dönem Başlıyor

Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesini yenileyerek geleceğe umutla bakıyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:30
Arsenal'da Mikel Arteta ile Yeni Dönem Başlıyor

Arsenal'de Mikel Arteta ile Sözleşme Yenileme

İngiltere Premier Lig'in önde gelen kulüplerinden Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta ile sözleşmesini uzattığını duyurdu. Londra kökenli kulüpten yapılan resmi açıklamada, 42 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla uzun süreli bir kontrat imzalandığı bildirildi.

Arteta’nın Başarıları

Arsenal’a Aralık 2019'da katılan Mikel Arteta, kulübüyle birlikte 2 Community Shield (2020, 2023) ve 1 Federasyon Kupası (2020) şampiyonluğu gibi önemli başarılara imza attı.

Arteta'nın Açıklamaları

Sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili olarak Arteta, "Oldukça gururlu hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Gelecekte olacakları büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Bu kulüpte olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Şu ana kadar elde ettiklerimizden daha fazlasını hedefliyorum," şeklinde konuştu.

Başarı Oranı

Mikel Arteta yönetiminde Arsenal, toplamda 235 maça çıkarak bu maçların 139’unu kazanarak %59 galibiyet oranı elde etti. Bu yüzde, kulüp tarihindeki en az 50 maça çıkmış teknik direktörler arasında en yüksek oran olarak dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv Maçına Dair Açıklama
2
Tour of İstanbul'da İlk Etabın Şampiyonu Emilien Jeanniere
3
Ankara'da Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri Dönüyor
4
Sakaryaspor Kulübü'nde Olağanüstü Kongre Gelişmeleri
5
Şanlıurfaspor Deplasmanda İlk Galibiyetini Arıyor
6
Kapadokya'da Eleme Koşusu: Salomon Cappadocia Ultra Trail
7
Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na Yeni Sponsor: İstanbul Jet

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!