Arsenal'da Mikel Arteta ile Yeni Dönem Başlıyor

Arsenal'de Mikel Arteta ile Sözleşme Yenileme

İngiltere Premier Lig'in önde gelen kulüplerinden Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta ile sözleşmesini uzattığını duyurdu. Londra kökenli kulüpten yapılan resmi açıklamada, 42 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla uzun süreli bir kontrat imzalandığı bildirildi.

Arteta’nın Başarıları

Arsenal’a Aralık 2019'da katılan Mikel Arteta, kulübüyle birlikte 2 Community Shield (2020, 2023) ve 1 Federasyon Kupası (2020) şampiyonluğu gibi önemli başarılara imza attı.

Arteta'nın Açıklamaları

Sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili olarak Arteta, "Oldukça gururlu hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Gelecekte olacakları büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Bu kulüpte olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Şu ana kadar elde ettiklerimizden daha fazlasını hedefliyorum," şeklinde konuştu.

Başarı Oranı

Mikel Arteta yönetiminde Arsenal, toplamda 235 maça çıkarak bu maçların 139’unu kazanarak %59 galibiyet oranı elde etti. Bu yüzde, kulüp tarihindeki en az 50 maça çıkmış teknik direktörler arasında en yüksek oran olarak dikkat çekiyor.