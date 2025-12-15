Yeni Malatyaspor - Menemen FK Maçı 24 Aralık'a Ertelendi

TFF duyurdu: Malatya Stadyumu'ndaki maç ileri tarihe alındı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Yeni Malatyaspor - Menemen FK müsabakasının tarihini güncelledi.

Hafta içinde Malatya Stadyumu'nda oynanması beklenen karşılaşma, daha önce ilan edilen 17 Aralık tarihinden alınarak 24 Aralık tarihine ertelendi.

Yeni Malatyaspor, TFF'nin başlattığı bahis soruşturması kapsamında 7 oyuncusunun hak mahrumiyeti cezası alması ve sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle son üç maça çıkmamıştı.

Kulüp 2. Başkanı Abdullah Aksoğan, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Menemen maçına oyuncu sayımız çıkmıyor. Dolayısıyla kadro yetersizliğimiz var. TFF, bugün-yarın kararını verecek. Talimat gereği zaten düşüyoruz ama Başkan görüşüyor".

