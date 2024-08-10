Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 2. Etap Mücadeleleri Bolu'da Başladı

Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 2. Etap Mücadeleleri Başladı

Bu yıl üçüncü etap üzerinden gerçekleştirilecek olan Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası, Bolu ilinde yer alan Karaçayır Spor Kompleksi'nde başladı. Turnuvada toplam 10 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

Final Mücadeleleri Yarın

Turnuvanın yarın gerçekleşecek olan yarı final ve final karşılaşmaları ile sona ereceği belirtiliyor.

Milli Takım Belirleme Süreci

Bu yıllık organizasyonda elde edilen sıralamalar, Türkiye Milli Takımı'nın belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak.

Sporcular ve Hakemlik Zorluğu

Turnuvada yer alan sporculardan Serdar Karadağ, Türkiye Bilardo Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi olarak, bilardonun birçok dalı olduğunu ve artistik bilardonun en zor disiplinlerden biri olduğunu dile getirdi.

Karadağ, "Artistik bilardo, top vuruşları ve hareketleri açısından diğer branşlardan ayrılıyor. Yalnızca darbeli vuruşlar değil, fizik kurallarına aykırı hareketler de görebiliyoruz. Bu açıdan zor bir branş. Hem oyuncuları hem de hakemleri azdır," şeklinde açıkladı.

Dünya Şampiyonu Sporcular Turnuvada

Ayrıca, katılan sporculardan 3 tanesi, bu yıl haziran ayında gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda kürsü elde etti. Bu başarı da, Türk sporcularının uluslararası alandaki yeteneklerini gözler önüne seriyor.

Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 2. etap mücadelesi, Bolu'da başladı. Karaçayır Spor Kompleksi'nde bulunan bilardo salonunda düzenlenen turnuvaya, 10 sporcu katıldı.

Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 2. etap mücadelesi, Bolu'da başladı. Karaçayır Spor Kompleksi'nde bulunan bilardo salonunda düzenlenen turnuvaya, 10 sporcu katıldı.

Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 2. etap mücadelesi, Bolu'da başladı. Karaçayır Spor Kompleksi'nde bulunan bilardo salonunda düzenlenen turnuvaya, 10 sporcu katıldı.

Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 2. etap mücadelesi, Bolu'da başladı. Karaçayır Spor Kompleksi'nde bulunan bilardo salonunda düzenlenen turnuvaya, 10 sporcu katıldı.

Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 2. etap mücadelesi, Bolu'da başladı. Karaçayır Spor Kompleksi'nde bulunan bilardo salonunda düzenlenen turnuvaya, 10 sporcu katıldı.

Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 2. etap mücadelesi, Bolu'da başladı. Karaçayır Spor Kompleksi'nde bulunan bilardo salonunda düzenlenen turnuvaya, 10 sporcu katıldı.