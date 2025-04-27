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Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Heyecanı Kocaeli'de Son Buldu

Spor Toto Kupası'nda 134 sporcu kıyasıya yarıştı. Dereceye girenler arasında Enes Demirci ve Salma Agamova öne çıktı.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 19:50
Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Heyecanı Kocaeli'de Son Buldu

Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Yarışları Tamamlandı

Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası, Kocaeli'de düzenlenen tarihi bir etkinlikle sona erdi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan bu prestijli organizasyon, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yarışmalara, Ankara, İzmir, Kocaeli, İstanbul, Kayseri, Bursa, Erzurum ve Tekirdağ'dan toplam 134 sporcu katıldı. Sporcular, 6 farklı kategoride elde ettikleri sonuçlarla izleyenleri büyüledi.

Yarışların Sonuçları

Dereceye giren sporcular şu şekilde belirlendi:

  • Senior Men: 1. Enes Demirci
  • Senior Women: 1. Salma Agamova, 2. Fatma Yade Karlıklı, 3. Yagmur Derin Kevinç
  • Junior Men: 1. Efe Ergin Dinçer, 2. Mehmet Cenkay Karlıklı, 3. Atilla Arda Şahinolanlar
  • Junior Women: 1. Derya Taygan, 2. Deniz Tarım, 3. Derya Nasibli
  • Basic Novice 1 Men: 1. Sarp Alisbah, 2. Ateş Ahıskalı, 3. Uras Baytar
  • Basic Novice 2 Men: 1. Tiber Sirer, 2. Daghan Yılmaz, 3. Mehmet Kagan Özer
  • Basic Novice 1 Women: 1. Ezgi Özer, 2. Ceyda Peker, 3. Derin Ergün
  • Basic Novice 2 Women: 1. Doğa Güner, 2. Zeynep Karadeniz, 3. Zeynep Ayşin Yıldız
  • Advanced Novice Men: 1. Kaan Sanal, 2. Batu Tasasız
  • Advanced Novice Women: 1. Leyla Çetin, 2. Bella Aydın, 3. Masal Burgu
  • Intermediate Novice Men: 1. Mehmet Uraz Ertaş, 2. Muhammet Ali Bozkurt, 3. Ata Timur Akbulut
  • Intermediate Novice Women: 1. Ayşe Dila Sucuoğlu, 2. Duru Çimen, 3. Nehir Alan

Bu muhteşem organizasyonda elde edilen başarılar, Türkiye'nin artistik buz pateni alanındaki yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası...

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası yarışları, Kocaeli'de yapıldı. Sporcu Efe Ergin Dinçer, performans sergiledi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası...

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası yarışları, Kocaeli'de yapıldı. Sporcu Efe Ergin Dinçer, performans sergiledi.

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