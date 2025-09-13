Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı

Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda başladı; 55'i kadın 135 sporcu, Dünya Şampiyonası seçmeleri için yarışıyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 15:48
Antalya'da düzenlenen açılış töreninin ardından Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası başladı. Törene katılanlar arasında Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen yer aldı.

Açılış konuşmaları ve Antalya'nın rolü

Çelen, şampiyonanın yapıldığı İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de cimnastiğin her yıl kayda değer ilerleme gösterdiğini vurguladı. Antalya'nın artık bir cimnastik kenti haline geldiğini belirten Çelen, kentin kamp merkezi olarak dünyadan çok sayıda sporcu ağırladığını ve ilerleyen günlerde benzer organizasyonların sayısının artacağını ifade ederek sporculara başarı diledi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonun çalışmaları sayesinde cimnastiğin Türkiye'de en gözde branşlardan biri haline geldiğini söyledi.

Katılımcılar ve kategoriler

Konuşmaların ardından yarışmalar başladı. Şampiyonaya büyük, genç ve yıldız kategorilerinde toplam 55'i kadın, 135 sporcu katıldı.

Yarışma formatı ve önemi

Organizasyon, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası için seçme niteliği taşıyor. Erkek sporcular; yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfiks branşlarında, kadın sporcular ise asimetrik paralel, atlama masası, denge ve yer aleti dallarında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele edecek.

Şampiyona yarın sona erecek.

Şampiyonaya büyük, genç ve yıldız kategorilerinde 55'i kadın 135 sporcu katıldı.

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye