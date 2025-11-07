Yusuf Alemdar, Dünya Şampiyonu Wushu Takımını AKOM'da Ağırladı

Başkan Yusuf Alemdar, Çin’de şampiyon olan Wushu Kung Fu Milli Takımı’nı AKOM’de kabul etti; takım 66 ülkenin yarıştığı turnuvada toplam 44 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:24
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çin’in Emeishan kentinde düzenlenen 10. Dünya Kung Fu Şampiyonası’nda zafere ulaşan Wushu Kung Fu Milli Takımı sporcularını AKOM’de ağırladı. Toplantıya Türkiye Wushu Kung Fu Federasyon Başkanı ve AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz, Sakarya İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin ve Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Karagöz da katıldı.

Başkan Alemdar, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi ve milli sporculara çeşitli hediyeler takdim etti.

Sporun ve sporcunun yanındayız

Başkan Alemdar, “Bu başarı şans eseri değil; emek, azim ve mücadelenin bir sonucudur. Dünya şampiyonlukları ancak disiplinle, inançla ve kararlılıkla elde edilir. Emeğin ve gayretin mutlaka karşılık bulması gerektiğine inanıyoruz. Sporcularımıza sahip çıkmak ve spor kültürünü geliştirmek bizim en önemli hedeflerimizdendir. İmkanlarımız ölçüsünde spora her türlü desteği ve yatırımı yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

Güçlü spor yatırımlarıyla yeni şampiyonlar yetişecek

Alemdar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın Sakarya’da güçlü bir spor altyapısı oluşması için verdiği desteğe vurgu yaparak, şehir genelinde başlatılan büyük spor yatırımlarının tamamlanmasıyla birçok branşta yeni şampiyonların Sakarya’dan çıkacağını belirtti.

Federasyon Başkanı'ndan teşekkür

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz ise destek için teşekkür ederek, “Milli takımımız büyük bir başarı kazandı. Bu başarı bir günde değil, büyük emek ve özveriyle geldi. İnşallah daha büyük başarılara imza atacaklar ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil edecekler” dedi.

Wushu’da şampiyon Türkiye

Çin’in Emeishan kentinde düzenlenen ve 66 ülkeden 1069 sporcunun katıldığı 10. Dünya Kung Fu Şampiyonası’nda, Wushu Kung Fu Milli Takımımız 19 altın, 17 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 44 madalya elde ederek takımlar halinde dünya şampiyonluğunu kazandı.

