Türkiye Esporunda Küresel Hedefler: TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir Açıklamalarda Bulundu

Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir, Türkiye'nin espor alanında global ölçekte daha güçlü bir varlık göstermeyi planladığını ifade etti.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren federasyonun eğitim ve altyapıya büyük önem verdiğini belirtti. “TESFED Ligleri” çatısı altında Türkiye'nin ilk Counter Strike 2 (CS2) ligini kurduklarını vurguladı. “CS2 Ligi'nde altı takımı davet usulüyle, iki takımı da açık elemelerle ligimize dahil ettik. Türkiye'nin önde gelen espor takımları burada yarışıyor ve bu sayede geniş bir kitleye ulaşmayı başarıyoruz.” dedi.

Türk oyuncuların yurt dışında Türkiye'yi temsil etmesinin kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Özdemir, şu ifadeleri kullandı: “Bizim en büyük amacımız Türk espor ekosistemini geliştirmek, oyuncularımızın ve takımlarımızın başarısını artırmak ve milli takımlarımızla dünyada daha da güçlü olmaktır.”

Özdemir, 2024 sonunda Riyad'da gerçekleştirilen Dünya Espor Şampiyonası'nda genel klasmanda ikinci olarak döndüklerini belirtti. “Burada dört farklı branşta milli takımlarımız gerçekten ardından gurur verici bir şekilde ülkemizi temsil etti.” açıklamasında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde kurulan federasyonun güçlü bir Türkiye espor ekosistemi oluşturma çabalarına dikkat çeken Özdemir, daha iyi internet altyapısı ve donanımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bunun, uluslararası rekabet ortamında başarılı olmanın anahtarı olduğunu kaydetti.

“Espor gibi gelişmekte olan bir alanda, güçlü temeller atmak adına sürekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genç nüfusumuz espor ve oyunlarla yakından ilgileniyor. Bu potansiyeli değerlendirmek için eğitimler veriyoruz.” diyen Özdemir, bu yıl içerisinde dört antrenör ve iki hakem kursunu hayata geçireceklerini açıkladı.

Özdemir, espor ile olan ilişkisini de aktardı: “Benim oyunlarla aram iyi. Küçüklüğümden itibaren futbol oyunlarına ilgim vardı ve şimdi de ‘PUBG Mobile’ gibi oyunları oynuyorum.”

Son olarak, espor kelimesinin doğru yazımı hakkında bilgi veren Özdemir, terminolojik bir sorunu da ortadan kaldırarak, kelimenin bitişik olarak yazılması gerektiğinin altını çizdi.

