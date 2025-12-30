ASKİ Spor'tan tarihi yıl: 8 altın madalya, 451 kürsü başarısı

ASKİ Spor 2025 değerlendirmesini yaptı: 8 altın, 451 kürsü

Basın toplantısında başarı ve hedefler paylaşıldı

ABB ASKİ Spor Kulübü, 2025 sezonunda olimpik branşlarda elde ettiği başarıları ve gelecek planlarını, şampiyon sporcularla düzenlenen yeni yıl yemeği kapsamında yapılan basın toplantısında kamuoyuna aktardı. Toplantıya ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ile Muhammed Furkan Özbek, Feyzullah Aktürk, Emine Göğebakan ve Merve Dinçel Kavurat katıldı.

Çakmar: "Hedef 2028 olimpiyatları"

Toplantıda konuşan Abdullah Çakmar, kulübün 2025 performansını değerlendirerek, "Bu yıl özellikle Dünya Şampiyonasında 8 altın madalya kazandık" ifadelerini kullandı. Çakmar, ASKİ Spor’un artık sadece güreşte değil; tekvando, halter, judo, atletizm ve masa tenisi gibi birçok branşta da şampiyon çıkardığını vurguladı ve sporcuların hedefinin 2028 Olimpiyatları olduğunu belirtti.

Milli sporcuların başarıları

Çakmar, takım ve bireysel başarıları şu sözlerle öne çıkardı: tekvandoda kadın takımının tarihsel bir ilki gerçekleştirerek takım dünya şampiyonu olduğunu; Merve ve Emine'nin dünya şampiyonluklarının bu sonuçta belirleyici olduğunu söyledi. Ayrıca Feyzullah Aktürk'ün minderde ve karakucak güreşlerinde dikkat çeken performansına, Muhammed Furkan Özbek'ün ise bu yıl elde ettiği derecelerle tarihe geçtiğine dikkat çekildi.

Altyapı ve toplumsal proje: 300 çocuktan 4 bine

ASKİ Spor’un altyapı çalışmaları da toplantıda öne çıkan başlıklardandı. Çakmar, 15 branşta başlatılan projenin 300 çocukla başladığını ve bugün 4 binin üzerinde çocuğa ulaştığını söyledi. Projenin hedefinin 2026'da 20 binlere çıkarılması ve sporun yanı sıra çocukların kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlanması olduğu ifade edildi.

2025 başarı tablosu

Kulüp, 2025 yılını 451 kürsü başarısı ile tamamladı; bu derecelerin 272'si ulusal, 179'u uluslararası platformlarda elde edildi. ASKİ Spor, aynı zamanda 2025'te olimpik sporlarda uluslararası alanda en çok şampiyon çıkaran kulüp unvanını kazandı.

2025 şampiyonları

Bu yılın ASKİ Spor şampiyonları arasında şunlar yer aldı: Ordular Arası Dünya Şampiyonu Ahmet Duman, Para Atletizm Dünya Şampiyonu Aysel Önder, 2 şampiyonluk ile Koparma ve Toplam Dünya Şampiyonu Muhammed Furkan Özbek, Dünya Şampiyonu Abdullah Kayapınar, Karakucak Dünya Şampiyonu Osman Göçen ile Feyzullah Aktürk, Emine Göğebakan ile Merve Dinçel Kavurat Dünya Tekvando Şampiyonu oldu. Ayrıca, İşitme Engeliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 3 madalya kazanıldı.

Toplantı, milli sporcuların 2025 değerlendirmeleri ve 2026 dileklerinin ardından hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ABB ASKİ SPOR KULÜBÜ, 2025 YILINDA OLİMPİK BRANŞLARDA ELDE ETTİĞİ 8 ALTIN MADALYA VE 451 KÜRSÜ BAŞARISINI DÜZENLENEN TOPLANTIDA DEĞERLENDİRDİ.