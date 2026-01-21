Simeone: Bugün 3 puanı hak etmedik — Atletico 1-1 Galatasaray

Diego Simeone, Atletico Madrid'in Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçta 'Bugün 3 puanı hak etmedik' dedi, ikinci yarıda rakibin etkili olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 23:48
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 23:48
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Galatasaray karşısında alınan 1-1 beraberliğin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası Simeone, takımının performansına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Şu an bizim kat ettiğimiz yol bu şekilde. Bazı maçlarda beraberlik kaçınılmaz olabiliyor. Futbol budur. Takım da ilk yarı inanılmaz oynadı. İki gol pozisyonumuz vardı. Kendi kalemize gol attık. İkinci yarıda pozisyon oluşturmaya devam ettik ama rakibimiz iyileşti. Özellikle tehlikeli kornerler kulandılar. Son pozisyonda maçı kazanabilirlerdi. Ama takımım güzel oynadı, ofansif oynadı. Ben sadece forvete odaklanmıyorum. Diğer oyuncularımız da gerek gol atma gerek diğer çabaları ortaya koymaları gerekiyor"

Simeone, oyuncu değişikliklerine dair ise şu ifadeleri kullandı:

"Almada ve Julian’ın hattında sorun gördüm. Ofanstaki geçişlerde sorun yaşıyorduk. Buna önlem aldım. Gerekli oyun seviyesine ulaşamadık sonra Nicolas Gonzalez ile oyunumuzu biraz daha ilerletmeye çalıştık. Niyetimiz iyiydi ama 1 golün ötesine taşıyamadık"

Gelecek tur ihtimalleriyle ilgili değerlendirmesinde tecrübeli teknik adam, "Yoğun bir maç oynadık. Şu anda diğer Liverpool’un maçının sonucuna bakacağız. Kazanırlarsa ihtimallerimiz değişecek. Ama berabere kalırlarsa daha fazla şansımız olacak. Bize bağlı değil. Diğer maçların sonuçları da önemli" dedi.

Simeone, maç atmosferine de değinerek, "1. dakikadan itibaren taraftarlar ıslık çalmaya başladı. İzlemesi zevkli bir maç oldu. Gol pozisyonları bulduk. Ben antrenör olarak başka yol görmüyorum. Şu andaki metodumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak Simeone, takımın hak ettiği puan üzerinde durarak şu cümleyi yineledi:

"Ben puanı bu kadar düşünmüyorum. İnsan, takım hak ettiğini alır. Bugün 3 puanı hak etmedik. Somut bir şekilde gol pozisyonlarını değerlendiremedik."

