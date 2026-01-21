Victor Osimhen: Lookman ve Onyedika'yı Galatasaray'a İkna Etmeye Çabalıyorum

Maç sonrası değerlendirme

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Victor Osimhen, takım için elinden geleni yaptığını ve bireysel performansın takım başarısı kadar belirleyici olmadığını vurguladı.

Osimhen, "Takım arkadaşlarım olmadan bir şey başaramam. Ben yokken kaybettiğimizi söylemek doğru değil. Ben varken de kaybettiğimiz maçlar oldu. Takım arkadaşlarımla birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Kaybettiğimiz maçı artık o kadar önemsemiyorum. Olmuş ve bitmiş bir şey. Şampiyonlar Ligi’nde ve Süper Lig’deki mücadelemize devam edeceğiz. Takım arkadaşlarımla Galatasaray’ı daha büyük yapmak için çabalayacağız" dedi.

Lookman ve Onyedika için ikna süreci

Osimhen, transfer gündemindeki vatandaşları Ademola Lookman ve Raphael Onyedika ile görüştüğünü açıkladı. Oyuncularla iletişime geçtiğini belirten Osimhen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afrika Uluslar Kupası sırasında Onyedika ile konuştum. Dünya Kupası için oynadığımız maçlarda Lookman ile konuştum. Galatasaray taraftarını, ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu ve ülkenin güzelliğini anlattım. Onlar da yetişkin insanlar. Kararlarını vereceklerdir. Onların gelmesi kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız için iyi olur. Onyedika, çok iyi bir oyuncu. Çok akıcı bir şekilde oynuyor. Buraya gelirse birçok katkı sağlar. Çok yetenekli bir oyuncu. İkisini de ikna etmek için çabalıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesine gelip, bizimle oynasınlar isterim".

Pozisyon ve takım ruhu

Maçın son anlarında Osimhen'in yarattığı atakta Sara'nın kaçırdığı pozisyona değinen 27 yaşındaki forvet, takım içi dayanışmaya vurgu yaptı: "Sahada olan sahada kalır. Pozisyon oluşturduk. Kazanmayı hak etmiştik. Onlar da hak etmişti. Büyük bir mücadeleydi. Maçın bitiminde soyunma odasında bu konuyu konuştuk. Sonraki maça odaklanacağız. Bu maç, bizim için bitti."

Osimhen'in sözleri, hem transfer gündemi hem de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig hedefleri açısından kulüp içindeki motivasyon ve stratejiyi özetliyor.

