Karabağ 90+4'te Eintracht Frankfurt'u 3-2 yendi — Şampiyonlar Ligi

Karabağ, Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Bahlul Mustafazade'nin 90+4 golüyle Eintracht Frankfurt'u 3-2 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 23:12
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 23:12
Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında dramatik geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Tevfik Behramov Stadyumu'nda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını konuk etti. Maç, son dakikalarda gelen golle büyük heyecana sahne oldu.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 4. dakikada Camilo Duran ile 1-0 öne geçti. Ancak 10. dakikada Alman ekibinden Can Uzun skoru eşitleyerek durumu 1-1 yaptı ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

İkinci yarıda gerilim yükseldi. 78. dakikada Eintracht Frankfurt'un kazandığı penaltıyı Fares Chaibi gole çevirerek takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı. Karabağ, sadece iki dakika sonra 80. dakikada bir kez daha Camilo Duran ile skoru eşitledi.

Maçın bitimine uzatma dakikalarında ise son sözü Bahlul Mustafazade söyledi. 90+4. dakikada gelen golle Karabağ mücadeleyi 3-2 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla Karabağ puanını 10'a yükseltirken, Eintracht Frankfurt ise 4 puanda kaldı.

Karabağ, ligdeki son maçında deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.

