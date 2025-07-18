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Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası Tekirdağ'da Başladı

Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası, 47 ilden 1247 sporcunun katılımıyla Tekirdağ'da başladı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 17:37
Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası Tekirdağ'da Başladı

Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası Tekirdağ'da Başladı

Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası, Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen büyük bir etkinlik olarak Tekirdağ'da start aldı. Şampiyona, Çorlu 100. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor ve bu yıl 47 ilden toplam 1247 sporcu katılıyor.

Açılış Töreni Duygusal Anlara Sahne Oldu

Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliğin duygusal bir parçası olarak, Nisan ayında hayatını kaybeden 14 yaşındaki karateci Asya Önel için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, açılışta sporculara her zaman zeki, çevik ve ahlaklı olmalarını tavsiye ederek başarılar diledi. Bunun yanı sıra, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de bu güzel organizasyona ev sahipliği yaptıklarını vurguladı ve spor yatırımlarına devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Asya Önel'in anısına yapılan bu şampiyonanın önemine değinerek, sporcuların sakatlık yaşamadan başarılarla dolu bir organizasyonu tamamlamasını temenni etti.

Organizasyonda İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da konuşmalar yaptı. Törenin sonunda protokol üyelerine plaket takdim edildi.

Şampiyona, 20 Temmuz'da sona erecek.

Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası başladı. Türkiye Karate Federasyonu tarafından Çorlu...

Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası başladı. Türkiye Karate Federasyonu tarafından Çorlu 100. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 47 ilden 1247 sporcu katılıyor.

Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası başladı. Türkiye Karate Federasyonu tarafından Çorlu...

Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası başladı. Türkiye Karate Federasyonu tarafından Çorlu 100. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 47 ilden 1247 sporcu katılıyor.

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