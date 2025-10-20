Asya Örnek 2,5 Ayda Türkiye Şampiyonu Oldu: Yetenek Taraması Güreşe Yönlendirdi

Asya Örnek 2,5 Ayda Türkiye Şampiyonu Oldu

Isparta'da yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında güreşe yetenekli olduğu tespit edilen 10 yaşındaki Asya Örnek, kısa sürede büyük bir başarıya imza attı.

Program ve Başarı

Kadirboylu Ortaokulu öğrencisi Asya Örnek, Bakanlık tarafından 81 ilde uygulanan program çerçevesinde 2,5 ay önce güreşle tanıştı. Azim ve disiplinli çalışmasıyla dikkati çeken Asya, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 10 yaş altı 33 kilo kategorisinde birincilik elde etti ve Türkiye şampiyonu oldu.

Görüşler

Asya Örnek, gazetecilere yaptığı açıklamada elde ettiği şampiyonluktan dolayı gururlu hissettiğini ve ileride milli sporcu olmak istediğini söyledi.

Baba Necmi Örnek, okulda yapılan tarama sonucu kızının yeteneğinin ortaya çıktığını belirterek, kızına yeteneğini geliştirmesi için destek olduklarını ve her zaman arkasında olduklarını ifade etti: Bizi gururlandırdı.

Antrenör Ceren İlayda Araç ise yetenek taramalarının genç sporcuların keşfi açısından önemine dikkat çekti. Araç, Asya Örnek'in başarısının, çocukların doğru yönlendirmeyle kısa sürede neler başarabileceğini gösterdiğini vurguladı.

Isparta'da Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında güreşe yetenekli olduğu tespit edilen 10 yaşındaki Asya Örnek, 2,5 ay içerisinde Türkiye şampiyonu olmayı başardı.