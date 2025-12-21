DOLAR
Atakaş Hatayspor 1-1 Serikspor - Trendyol 1. Lig 18. Hafta

Trendyol 1. Lig 18. haftasında Atakaş Hatayspor, Serikspor ile 1-1 berabere kaldı; Baran Sarka erken gol, Aleksandr Martynov eşitliği sağladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 16:13
Sonuç: Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Serikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Haydar Avcı, Oğuzhan Kocaçoban

Goller: Baran Sarka (dk. 4) (Atakaş Hatayspor), Aleksandr Martynov (dk. 36) (Serikspor)

Sarı kartlar: Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Batuhan İşçiler (Serik Belediyespor)

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Ersin Aydemir, Recep Burak Yılmaz, Yiğit Ali Buz, Engin Can Aksoy, Baran Sarka, Mustafa Aydın, Eren Güler, Ali Yıldız (Barış Uzel dk. 85), Ünal Durmuşhan, Deniz Aksoy

Yedekler: Emir Dadük, Abdülkadir Adıyaman, Melih Şen

Teknik Direktör: Gökhan Alaş

Serikspor: Erten Ersu, Bilal Ceylan, Aleksandr Martynov, Gökhan Akkan, Batuhan İşçiler, Emrecan Terzi, Şeref Özcan, Gökhan Karadeniz, Şahverdi Çetin, Gökhan Altıparmak, Ilya Sadygov (Sertan Tashkin dk. 63)

Yedekler: Ender Güneş, Baha Karakaya, Ayaz Yükseloğlu

Teknik Direktör: Sinan Paşalı

TFF TRENDYOL 1. LİG ATAKAŞ HATAYSPOR; 1 -SERİK BELEDİYESPOR : 1

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

