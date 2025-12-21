DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.762.592,39 0,36%

Trabzonspor Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 17. haftasında Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayıp 20 kişilik kafileyle Ankara'ya hareket etti. Eksikler sakatlık ve AFCON kaynaklı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 16:09
Trabzonspor Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Hazırlıklar tamamlandı, Ankara'ya hareket

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, maç hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen taktik çalışmayla hazırlıklarını sonlandıran bordo-mavililerde maç kafilesinde 20 futbolcu yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Folcarelli, Mustafa, Okay, Baniya ve Visca ile milli takımlarında Afrika Uluslar Kupası’na giden Oulai ve Onuachu bu maçta forma giyemeyecek.

Kafile

Kafiledeki 20 futbolcu şu isimlerden oluşuyor:

Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Wagner Pina, Arif Boşluk, Arseniy Batagov, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Turan Deniz Tuncer, Onuralp Çakıroğlu, Esat Yiğit Alkurt, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 17. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE KARŞILAŞACAK...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 17. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE KARŞILAŞACAK TRABZONSPOR, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYARAK, ANKARA'YA HAREKET ETTİ.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 17. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE KARŞILAŞACAK...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Darko Churlinov: "Son 2-3 Maçta Kendimi Buldum" - Kocaelispor'da Adaptasyon ve Hedef
2
Selçuk İnan: 'Hayatımda Hiç Bahis Oynamadım' — Kocaelispor'un Ara Transfer Planı
3
Trabzonspor Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
4
Hidayet Türkoğlu FIBA Hall of Fame 2026 Listesinde Onurlandırıldı
5
Trendyol Süper Lig: Alanyaspor 1-0 Fatih Karagümrük — Hwang ile ilk yarı
6
Yozgat Bozokspor 1-1 Akçabat Gençlikspor — Yozgat Şehir Stadı'nda Berabere
7
Atakaş Hatayspor 1-1 Serikspor - Trendyol 1. Lig 18. Hafta

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025