Trabzonspor Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Hazırlıklar tamamlandı, Ankara'ya hareket

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, maç hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen taktik çalışmayla hazırlıklarını sonlandıran bordo-mavililerde maç kafilesinde 20 futbolcu yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Folcarelli, Mustafa, Okay, Baniya ve Visca ile milli takımlarında Afrika Uluslar Kupası’na giden Oulai ve Onuachu bu maçta forma giyemeyecek.

Kafile

Kafiledeki 20 futbolcu şu isimlerden oluşuyor:

Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Wagner Pina, Arif Boşluk, Arseniy Batagov, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Turan Deniz Tuncer, Onuralp Çakıroğlu, Esat Yiğit Alkurt, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan.

