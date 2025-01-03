Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor!

Hatayspor, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarını Tamamlıyor
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, maç öncesinde hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-beyazlı kulübün gerçekleştirdiği antrenmanda futbolcular, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada, sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde bir araya geldi.
Antrenman Detayları
Antrenman 1 saat 15 dakika sürdü ve futbolcular, şut, hava topu ve taktik çalışmalara yer verdiler. Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
İstanbul'a Hareket Ediyorlar
Hatayspor kafilesi, hazırlıkların ardından yarın İstanbul'a hareket edecek. Takımın Fenerbahçe karşısındaki performansı merakla bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde devam etti.