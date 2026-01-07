Mürüvetnur Özkan, Ordu’da +70 kg Judo Türkiye Şampiyonu

Salihlili Mürüvetnur Özkan, Ordu’daki Okul Sporları Genç Kızlar Judo Türkiye Şampiyonası’nda +70 kg’de Türkiye Şampiyonu oldu ve Salihli’nin gururu oldu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 12:15
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:15
Mürüvetnur Özkan, Ordu’da +70 kg Judo Türkiye Şampiyonu

Mürüvetnur Özkan, Ordu’da +70 kg Judo Türkiye Şampiyonu

Okul Sporları Genç Kızlar Judo Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya

Ordu ilinde düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Judo Türkiye Şampiyonasında, Salihli Şahin Şen Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mürüvetnur Özkan +70 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Zorlu müsabakalar sonunda rakiplerini geride bırakan Özkan, elde ettiği dereceyle altın madalyanın sahibi olarak hem okulunun hem de Salihli’nin gururu haline geldi.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, sporcu Mürüvetnur Özkanı, Salihli Şahin Şen Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi yönetimini, beden eğitimi öğretmenlerini ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

ORDU İLİNDE DÜZENLENEN OKUL SPORLARI GENÇ KIZLAR JUDO TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA, SALİHLİ ŞAHİN ŞEN...

ORDU İLİNDE DÜZENLENEN OKUL SPORLARI GENÇ KIZLAR JUDO TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA, SALİHLİ ŞAHİN ŞEN ANADOLU KIZ İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİSİ MÜRÜVETNUR ÖZKAN, +70 KİLOGRAM KATEGORİSİNDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altekma, 24 yaşındaki İbrahim Lawani'yi kadrosuna kattı
2
Çoruhlu FK, Nizamettin Çalışkan ile orta sahayı güçlendirdi
3
Mürüvetnur Özkan, Ordu’da +70 kg Judo Türkiye Şampiyonu
4
Anthony Musaba: 'Şampiyonluk İçin Tüm Gücümüzle Çalışacağız' | Fenerbahçe
5
Kasımpaşa Antalya Kampında: Emre Belözoğlu Yönetiminde 5’e 2 ve Taktik Antrenmanı
6
Pazarlar Spor Lisesi'nden 50 Madalya ve 10 Ay Burs Müjdesi
7
Balıkesir'de 2025-2026 Yurtlig İl Birinciliği: 60 Turnuvayla Gençler Yarıştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları