Mürüvetnur Özkan, Ordu’da +70 kg Judo Türkiye Şampiyonu

Okul Sporları Genç Kızlar Judo Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya

Ordu ilinde düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Judo Türkiye Şampiyonasında, Salihli Şahin Şen Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mürüvetnur Özkan +70 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Zorlu müsabakalar sonunda rakiplerini geride bırakan Özkan, elde ettiği dereceyle altın madalyanın sahibi olarak hem okulunun hem de Salihli’nin gururu haline geldi.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, sporcu Mürüvetnur Özkanı, Salihli Şahin Şen Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi yönetimini, beden eğitimi öğretmenlerini ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

ORDU İLİNDE DÜZENLENEN OKUL SPORLARI GENÇ KIZLAR JUDO TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA, SALİHLİ ŞAHİN ŞEN ANADOLU KIZ İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİSİ MÜRÜVETNUR ÖZKAN, +70 KİLOGRAM KATEGORİSİNDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.