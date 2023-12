Atatürk'e yapılan saygısızlık sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmadı

Suudi Arabistan'da, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılması planlanan Süper Kupa maçının yapılmamasına karar verildi. Galatasaray ve F.Bahçe bu isteğe uymayarak sahada oynamama kararı aldı. Ali Koç ve Dursun Özbek, Atatürk'le ilgili müzakereye girmeyeceklerini TFF yönetimine bildirdi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY MAÇA ÇIKMADI

Karar, Süper Kupa maçı öncesi yapılan toplantıda alındı. Kulüplerden gelen ve akışta olmadığından dolayı tişört ve pankartlar reddedildi. Süper Kupa maçı, Galatasaray ile F.Bahçe'nin kararlı tutumu nedeniyle iptal edildi. Maçın oynanmayacağı Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncularına bildirildi. Her iki takım da Türkiye'ye dönüş yaptı. Takım, Süper Kupa finali için stada gelmezken, Galatasaray'ın tedarikçileri stadı terk etti. Suudi yetkililer, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ifadesini kullanmasına siyasi mesaj içerebileceği gerekçesiyle onaylamadı. Suudi hükümetinin takımımızın soyunma odasının dışına polis yerleştirdiği ancak bu önlemin, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın soyunma odalarından Atatürk tişörtleri ve posterleriyle çıktıklarında polisin müdahale etmesi amacıyla olduğu ortaya çıktı. Stadyumdaki taraftarlar, "Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz" sloganı attı. Stadyumun hoparlörlerinden müzik çalınırken taraftarlar protesto amacıyla ıslık çaldı. Ali Koç, TFF'nin kaldığı otele geldiğinde şunları söyledi: "Onlar çağırdığı için geldik. Ne olacağını bilmiyoruz" dediği aktarıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Süper Kupa finali öncesi durum değerlendirmesi yapmak üzere TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin konaklayacağı oteli ziyaret etti. Hamit Altıntop: "Taahhütname bulunuyor. Suudi Arabistan buna uymalı. Şu anda görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullanmıştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun söylediğine göre Riyad'da Atatürk posteri, "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" pankartı ve Atatürk tişörtüne izin verilmedi. TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Kupa maçı, 100. yıl kutlaması, şehitler için saygı duruşu ve sanatçı Noam Ender'in İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Türk bayrağı önünde başlayacak. Lütfen bu konudaki dezenformasyona itibar etmeyiniz" demişti.





"Bazı medyada yer alan ve sosyal medyada yayılan ``Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde yapılacak Türkiye Süper Kupası finalinde İstiklal Marşımızın ve Türk bayrağının kullanılmasına izin verilmez'' gibi iddialar doğru değildir. Süper Kupa maçı öncesinde sahaya Türk bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Türkiye Süper Kupası bayrağı çekilecek. Şehitlerin anısına ışık gösterisi ve bir dakikalık saygı duruşunun da yer aldığı açılış töreninin ardından İstiklal Marşı söylenecek." ifadeleri kullanılmıştı. Başkan Ali Koç da, "Atatürk'ün şu sözünü hatırlamak istiyorum: "Yurtta sulh, cihanda sulh'' 'Peace at home, peace in the world' pankartını yükseltmek istedik ama bildiğim kadarıyla yetkililer bunu kabul etmedi." dedi. Koç, Süper Kupa'nın yeri ile ilgili ise şunları söyledi: ''Süper Kupa'nın Riyad'da düzenlenmesi konusundaki tartışmayı samimiyetsiz buluyorum. Aslında biz Almanya'yı istiyorduk, TFF de istiyordu ama Almanya'yı kabul etmedi." F.Bahçe Başkanı ayrıca şunları söyledi: "Fenerbahçe'nin tutumu, cumhuriyet ilkelerine bağlılığı, Atatürk'e karşı tutumu, söz ve eylemleri sırf buraya maç için geldik diye sorgulanıyorsa bunu pek samimi bulmuyorum." Koç, Türkiye'de futbolda kronik sorunların olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Çok kaygılıyız. Türkiye'nin futbolda kronik sorunları var. Bu şekilde devam edemeyiz. Hakem sorunlarının en aza indirilmesi lazım ama maalesef giderek artıyor. Bu da TFF'de bir iradenin, güvenin olmadığını, bir takım kafa karışıklıklarının olduğunu gösteriyor" dedi.