Athletic Bilbao Taraftarından Şampiyonlar Ligi'nde Filistin'e Destek Pankartı

Athletic Bilbao taraftarları Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e destek gösterisi
İspanya ekibi Athletic Bilbao taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında İngiltere temsilcisi Arsenal ile oynanan karşılaşmada Filistin'e destek pankartı açtı.
Estadio de San Mames Stadı'nda oynanan mücadelede kırmızı-beyazlı taraftarlar, İsrail'in işgali altındaki Filistin'e destek veren Bugünden son güne kadar yanınızda olacağız yazılı pankarta yer verdi.
Maç sonucu
Karşılaşma, Arsenal'in 72. dakikada Gabriel Martinelli ve 87. dakikada Leandro Trossard'ın golleriyle 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.