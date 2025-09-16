Athletic Bilbao Taraftarından Şampiyonlar Ligi'nde Filistin'e Destek Pankartı

Athletic Bilbao taraftarları, San Mames Stadı'nda Arsenal maçında 'Bugünden son güne kadar yanınızda olacağız' pankartıyla Filistin'e destek verdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 22:46
Athletic Bilbao taraftarları Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e destek gösterisi

İspanya ekibi Athletic Bilbao taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında İngiltere temsilcisi Arsenal ile oynanan karşılaşmada Filistin'e destek pankartı açtı.

Estadio de San Mames Stadı'nda oynanan mücadelede kırmızı-beyazlı taraftarlar, İsrail'in işgali altındaki Filistin'e destek veren Bugünden son güne kadar yanınızda olacağız yazılı pankarta yer verdi.

Maç sonucu

Karşılaşma, Arsenal'in 72. dakikada Gabriel Martinelli ve 87. dakikada Leandro Trossard'ın golleriyle 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

