Atila Gerin: Konya'dan Alınan Puan Eyüpspor'a Moral Verdi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maç Sonrası: Gerin'in Değerlendirmesi

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında takımının içinde bulunduğu zor koşullara ve elde edilen puanın önemine dikkat çekti.

"Maçtan önce bir puan sizin işinizi görür mü deselerdi öpüp başımıza koyabilirdik. Böyle bir ortamdan geliyoruz. Bugün ilk 11 ve gireni çıkarıyla 13-14 oyuncusunu kaybetmiş, 7-8’i ayrılma sürecinde olan bir takım. çok çabuk aksiyon alarak bir takım kurduk. Böyle bir ortamda çocukların verdiği mücadeleyi, oyuncularımı gerçekten yürekten kutluyorum. Konyaspor gibi zor bir deplasmanda bu şartlarda puan almak zaten zor. Ama biz üç puanı son saniyelerde kaybetmemizin de üzüntüsünü yaşıyoruz. Son saniyeye kadar getirmiştik, ama olmadı. Bizim düşmeme mücadelemizde Konya’dan aldığımız puan bize bir moral oluyor, özgüven verdi. Yolumuza böyle devam edeceğiz"

Gerin, son saniyede kaçan üç puanın üzüntüsünü yaşadıklarını ancak alınan bu puanın takımın moralini yükselttiğini vurguladı.

