Beşiktaş 0-0 Kayserispor — Trendyol Süper Lig 18. Hafta (İlk Yarı)

Beşiktaş 0-0 Kayserispor — İlk Yarı Özet

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında ev sahibi Beşiktaş, Kayserispor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlik (0-0) ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21.' Orkun Kökçü'nün pasında topla buluşan Abraham, ceza sahası çizgisi üzerinde sağa dönüp yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kurtardı.

36.' Pasla kullanılan kornerde sağdan gelen ortada, arka direkte El Bilal Toure'nin kafa vuruşunu Bilal Bayazıt kontrol etti.

42.' Sağ kanattan Gözhan Sazdağı'nın ortasında ceza sahası içinde Cerny topu kontrol etti; altıpasın sağından yaptığı vuruş savunmadan sekti, El Bilal Toure'ye çarpan top kaleye yöneldi ve Bilal Bayazıt son anda kornere çeldi.

43.' Ceza sahası dışı sol çaprazdan Furkan Soyalp'in şutunda kaleci Ersin Destanoğlu kurtarış yaptı, top kornere gitti.

45+1.' Orkun’un sağ kanattan ortasında Abraham göğsüyle topu El Bilal Toure'ye indirdi; penaltı noktası üzerinden yapılan sert vuruş az farkla dışarı çıktı.

Stat ve Hakemler

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş Kadrosu

11: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, El Bilal Toure, Abraham

Yedekler: Emir Yaşar, Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Taylan Bulut, Jota, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kayserispor Kadrosu

11: Bilal Bayazıt, Aaron Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Carole, Katongo, Semih Güler, Mather, Burak Kapacak, Tuci, Dorukhan Toköz, Görkem Sağlam, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Sarı Kartlar

Furkan Soyalp, Benes, Radomir Djalovic (Kayserispor)

