Beşiktaş 0-0 Kayserispor — Trendyol Süper Lig 18. Hafta (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor ilk yarıyı 0-0 berabere tamamladı. Kritik kurtarışlar ve kaçan fırsatlar öne çıktı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 21:14
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 21:14
Beşiktaş 0-0 Kayserispor — Trendyol Süper Lig 18. Hafta (İlk Yarı)

Beşiktaş 0-0 Kayserispor — İlk Yarı Özet

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında ev sahibi Beşiktaş, Kayserispor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlik (0-0) ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21.' Orkun Kökçü'nün pasında topla buluşan Abraham, ceza sahası çizgisi üzerinde sağa dönüp yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kurtardı.

36.' Pasla kullanılan kornerde sağdan gelen ortada, arka direkte El Bilal Toure'nin kafa vuruşunu Bilal Bayazıt kontrol etti.

42.' Sağ kanattan Gözhan Sazdağı'nın ortasında ceza sahası içinde Cerny topu kontrol etti; altıpasın sağından yaptığı vuruş savunmadan sekti, El Bilal Toure'ye çarpan top kaleye yöneldi ve Bilal Bayazıt son anda kornere çeldi.

43.' Ceza sahası dışı sol çaprazdan Furkan Soyalp'in şutunda kaleci Ersin Destanoğlu kurtarış yaptı, top kornere gitti.

45+1.' Orkun’un sağ kanattan ortasında Abraham göğsüyle topu El Bilal Toure'ye indirdi; penaltı noktası üzerinden yapılan sert vuruş az farkla dışarı çıktı.

Stat ve Hakemler

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş Kadrosu

11: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, El Bilal Toure, Abraham

Yedekler: Emir Yaşar, Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Taylan Bulut, Jota, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kayserispor Kadrosu

11: Bilal Bayazıt, Aaron Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Carole, Katongo, Semih Güler, Mather, Burak Kapacak, Tuci, Dorukhan Toköz, Görkem Sağlam, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Sarı Kartlar

Furkan Soyalp, Benes, Radomir Djalovic (Kayserispor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 18. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, KAYSERİSPOR’U KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 18. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, KAYSERİSPOR’U KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE SONUÇLANDI.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 18. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, KAYSERİSPOR’U KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göztepe 1-0 Çaykur Rizespor | Trendyol Süper Lig 18. Hafta (İlk Yarı)
2
Beşiktaş 0-0 Kayserispor — Trendyol Süper Lig 18. Hafta (İlk Yarı)
3
Salihli'de Gazeteciler Günü Satranç Turnuvası Tamamlandı
4
Beşiktaş - Kayserispor 0-0 | Trendyol Süper Lig 18. Hafta
5
Melissa Vargas: "Omzuma Dokunuş Tebrik ve Motivasyon Amaçlıydı"
6
297 Antrenör Bahis İddiasıyla PFDK'ya Sevk Edildi
7
Gürkan Karadağ, 13 Şubat Moskova Maçıyla Ağır Sıklette Zirveye Oynuyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları