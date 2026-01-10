Salihli'de Gazeteciler Günü Satranç Turnuvası Tamamlandı

Salihli'de Gazeteciler Günü satrançla taçlandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında çocuklara yönelik düzenlenen Satranç Turnuvası, yoğun katılım ve çekişmeli karşılaşmaların ardından tamamlandı. Turnuvanın ödül törenine Salihli’de görev yapan gazeteciler de katılarak dereceye giren sporculara ödüllerini bizzat takdim etti.

Organizasyon ve saha bilgileri

Etkinlik, Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Salihli İlçe Satranç Temsilciliği iş birliğinde gerçekleştirildi. Organizasyon, Salihli Ramiz Turan Spor Kompleksinde iki gün boyunca devam etti.

Turnuva formatı ve katılımcılar

İsviçre sistemiyle oynanan turnuvada sporcular 35 dakika + 30 saniye eklemeli zaman temposuyla mücadele etti. Organizasyon, Türkiye Satranç Federasyonu ve FIDE Satranç Kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Turnuvaya 2014-2019 yılları arasında doğmuş, TSF lisansına sahip ve 2025-2026 sezonu vizesi bulunan 7-12 yaş arası sporcular katıldı. Organizasyon 12 farklı kategoride düzenlenirken, bazı kategorilerde kontenjanlar kısa sürede doldu.

Değerlendirme ve ödül töreni

Turnuva sonunda değerlendirmelerde bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Salihli Sardes Satranç Spor Kulübü yetkilisi Gürkan Aydeniz, satrancın çocukların düşünme, analiz ve karar verme becerilerini geliştirdiğine dikkat çekti.

"Başta Salihli olmak üzere Manisa satrancına verdikleri desteklerden dolayı gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Salihli’de görev yapan gazetecilerimiz, ulusal ve uluslararası satranç turnuvalarında yaptıkları haberlerle ilçemizin tanıtımına önemli katkılar sağlıyor"

Turnuva sonunda her kategoride dereceye giren sporculara madalyaları, Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen organizasyonda gazeteciler ve turnuvada görev alan hakemler tarafından İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Oktay Ayaz tarafından takdim edildi. Turnuva sonuçlarının Ulusal Kuvvet Derecesi (UKD) hesaplamalarında da kullanılacağı bildirildi.

Konuşmanın ardından yaş gruplarında dereceye giren sporcuların madalyaları Salihli’de görev yapan gazeteciler tarafından verildi.

