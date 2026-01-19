Göztepe 1-0 Çaykur Rizespor | Trendyol Süper Lig 18. Hafta (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Göztepe, Novatus Miroshi'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 21:16
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 21:16
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor’u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Göztepe 1-0 üstün tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakika: Sol kanattan Hojer’in kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktasının sağında topla buluşan Laçi’nin gelişine sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakika: Olawoyin’in yerden sert şutunda, kaleci Lis sağına uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

39. dakika: Olaitan’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası savunmadan seken top Miroshi’nin önünde kaldı. Miroshi’nin gelişine sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat ve hakemler

Stat: Isonem Park

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz

Takım kadroları

Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Cherni, Malcom Bokele, Junior Olaitan, Novatus Miroshi, Anthony Dennis, Juan, Janderson

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Allan Godoi Santos, Rhaldney, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, Ogün Bayrak, Efkan Bekiroğlu, İbrahim Sabra, Guilherme Luiz, Jefferson

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Husniddin Alikulov, Samet Akaydin, Casper Hojer, Modibo Sagnan, Taha Şahin, Giannis Papanikolaou, İbrahim Olawoyin, Qazim Laci, Ali Sowe, Antonio Augusto

Yedekler: Erdem Canpolat, Attila Mocsi, Valentin Mihaila, Taylan Antalyalı, Muhamed Buljubasic, Mithat Pala, Halil Dervişoğlu, Adedire Awokoya Mebude, Altin Zeqiri, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol ve kartlar

Gol: Novatus Miroshi (dk. 39) (Göztepe)

Sarı kartlar: Malcom Bokele (Göztepe); Antonio Augusto, Recep Uçar (Teknik Direktör) (Çaykur Rizespor)

