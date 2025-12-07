Atılay Canel: 'Golü yediğimiz ana kadar oyun başa baştı' — Fatih Karagümrük 3-0 mağlup

Atılay Canel, Gençlerbirliği maçında golü yedikleri ana kadar oyunun başa baş olduğunu ve pas istatistiklerindeki farkı değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 17:39
Atılay Canel: 'Golü yediğimiz ana kadar oyun başa baştı'

Trendyol Süper Lig 15. hafta | Gençlerbirliği 3-0 Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, deplasmanda Gençlerbirliği'ne karşı alınan 3-0 mağlubiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Canel, maçın başlangıcıyla ilgili olarak 'Oyuna iyi başladık gibi oldu. Golü yediğimiz dakikaya kadar oyun başa baş gidiyordu.' ifadelerini kullandı.

Teknik sorumlu, takımın pas istatistiklerine de dikkat çekerek 'Maç genelinde 400’e yakın pas yapmışız. Rakip 265’e yakın pas yapmış.' dedi.

