Atılay Canel: 'Golü yediğimiz ana kadar oyun başa baştı' — Fatih Karagümrük 3-0 mağlup

Atılay Canel: 'Golü yediğimiz ana kadar oyun başa baştı'

Trendyol Süper Lig 15. hafta | Gençlerbirliği 3-0 Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, deplasmanda Gençlerbirliği'ne karşı alınan 3-0 mağlubiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Canel, maçın başlangıcıyla ilgili olarak 'Oyuna iyi başladık gibi oldu. Golü yediğimiz dakikaya kadar oyun başa baş gidiyordu.' ifadelerini kullandı.

Teknik sorumlu, takımın pas istatistiklerine de dikkat çekerek 'Maç genelinde 400’e yakın pas yapmışız. Rakip 265’e yakın pas yapmış.' dedi.

FATİH KARAGÜMRÜK TEKNİK SORUMLUSU ATILAY CANEL, GENÇLERBİRLİĞİ KARŞILAŞMASINDA GOL YEDİKLERİ DAKİKAYA KADAR BAŞA BAŞ OYNADIKLARINI SÖYLEDİ.