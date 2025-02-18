Atletico Madrid'de Koke Sakatlandı: Dönüş Tarihi Belirsiz

Atletico Madrid'de Koke Sakatlığı Endişesi Yaşatıyor

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu Koke, sakatlığı nedeniyle önemli bir süre sahalardan uzak kalacak. Kulüpten gelen açıklamaya göre, Koke, ligin 24. haftasında Celta Vigo'ya karşı oynanan maçta sağ bacağında kas yaralanması yaşadı.

Açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili kesin bir bilgi verilmedi. Koke'nin yokluğu, Atletico Madrid'in orta saha dinamiğini etkilemesi bekleniyor ve takımının önümüzdeki maçları için bir endişe kaynağı oluşturuyor.